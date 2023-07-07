Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararlarına göre KDV'den yurtdışından telefon getirmeye, noter, pasaport ve vize harçlarına kadar pek çok kalemde artışlar yapıldı. Bir diğer zam haberi ise tapu harçlarına geldi. Peki, Tapu harcı zamlanacak mı 2023? Tapu harcı 2023 te ne kadar olacak? 2023 vergi ve harçlar ne kadar? İşte detaylar…

492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarının artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara zam yapıldı.Peki, Tapu harcı zamlanacak mı 2023? Tapu harcı 2023 te ne kadar olacak? 2023 vergi ve harçlar ne kadar? İşte detaylar…

TAPU HARCI ZAMLANACAK MI 2023?

492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarının yüzde 50 oranında artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapıldı.

Karara göre trafik harçları kapsamında bulunan "Sürücü belgesi harçları" artış kapsamı dışı tutuldu.

Bu arada yurt dışından getirilen telefonların kayıt ücreti de 20 bin TL'ye yükseltildi. Buna uygulanan ücret şimdiye kadar 6 bin 91 TL'ydi.