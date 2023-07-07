Tapu harcı arttı mı? Tapu harcı ne kadar oldu 2023? araştırılıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla noter, tapu, pasaport, vize, diploma ve trafik harçları dahil maktu harçlara zam yapıldı. Tapu harcı arttı mı? Tapu harcı ne kadar oldu 2023? merak ediliyor. Peki, Tapu harcı arttı mı? Tapu harcı ne kadar oldu 2023?

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Tapu harcı arttı mı? Tapu harcı ne kadar oldu 2023? merak ediliyor. Tapu harcı arttı mı? Tapu harcı ne kadar oldu 2023? araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Kararı ile 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarlarına zam yapıldı. Tapu harcı arttı mı? Tapu harcı ne kadar oldu 2023? Detaylar haberimizdedir…

TAPU HARCI ARTTI MI?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapıldı.

Karara göre trafik harçları kapsamında bulunan 'Sürücü belgesi harçları' yapılan artıştan hariç tutulurken, 'Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı' ise 20 bin TL olarak yeniden belirlendi.

TAPU HARCI NE KADAR OLDU 2023?

Cumhurbaşkanı Kararı ile 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarlarına yüzde 50 oranında zam yapıldı. Trafik harçlarından sürücü belgesi harçları zamdan etkilenmezken, yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı ise 20 bin TL olarak belirlendi.

İşte o karar: