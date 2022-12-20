Tapkana Çuşka tarifi! Masterchef Tapkana Çuşka nedir, nasıl yapılır? Tapkana Çuşka için gerekli malzemeler! Tapkana Çuşka hangi yöreye ait bir yemek?

Masterchef 20 Aralık yarışmasında şefler tarafından Tapkana Çuşka yapılması istendi. Peki Masterchef Tapkana Çuşka nasıl yapılır? Tapkana Çuşka için gerekli malzemeler nelerdir? Tapkana Çuşka yemek tarifi! Tapkana Çuşka nasıl yapılır? Tapkana Çuşka hangi yöreye aittir? Tapkana Çuşka yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Tapkana Çuşka tarifi oldu. Peki en güzel Tapkana Çuşka yemek tarifi nasıldır? Tapkana Çuşka yemeği nasıl yapılır? Tapkana Çuşka için gerekli malzemeler nelerdir? Tapkana Çuşka nasıl yapılır? Tapkana Çuşka için gerekenler neler?

TAPKANA ÇUŞKA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

4 adet kuru soğan

10 tane kuru kırmızı dolmalık biber

1 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı sıvıyağ

Tuz

Baharat

1 su bardağı bulgur

1 su bardağı pirinç

2 su bardağı su

TAPKANA ÇUŞKA NASIL YAPILIR?

Dolmalık biberler sıcak suyla haşlanarak bekletilir. Bu sırada soğanlar küçük doğranarak yağda kavrulur. Üzerine salça, tuz, baharat, pirinç, bulgur ve su eklenerek kaynatılır. Biberler temizlenir ve biberlerin içine harç doldurularak tencereye dizilir. Biberler dizilirken doldurulduktan sonra ağızları kapansın dağılmasın diye una batırılır. Hepsi dizilince üzerine çıkacak kadar su, tuz ve biraz sıvıyağ damlatılarak pişirilir. Yanına yoğurt çıkarılarak servis edilir. Afiyet olsun.