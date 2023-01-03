Tapdi Oksijen hangi bankalarda var? Tapdi kaç lot veriyor? Tapdi Oksijen TNZTP halka arz ne zaman? Tapdi Oksijen halka arz sonuçları açıklandı mı?

Halka arz takip eden vatandaşlar Tapdi Oksijen halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Tapdi Oksijen halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Tapdi Oksijen Gayrimenkul hangi bankalarda var? Tapdi Oksijen kaç lot veriyor? Tapdi Oksijen halka arz ne zaman? Tapdi Oksijen halka arz sonuçları açıklandı mı? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler..