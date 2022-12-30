Tapdi Oksijen hangi bankalarda var? Tapdi kaç lot veriyor? Tapdi Oksijen TNZTP halka arz ne zaman? Tapdi Oksijen halka arz sonuçları açıklandı mı?
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Halka arz takip eden vatandaşlar Tapdi Oksijen halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Tapdi Oksijen halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Tapdi Oksijen Gayrimenkul hangi bankalarda var? Tapdi Oksijen kaç lot veriyor? Tapdi Oksijen halka arz ne zaman? Tapdi Oksijen halka arz sonuçları açıklandı mı? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler..
Tapdi Oksijen hangi bankalarda var? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Tapdi Oksijen halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Tapdi Oksijen hangi bankalarda var? Tapdi Oksijen kaç lot veriyor? Tapdi Oksijen halka arz ne zaman? Tapdi Oksijen halka arz sonuçları açıklandı mı? sorularını merak ediyor. İşte Tapdi Oksijen halka arz hakkında merak edilenler...
Tapdi Oksijen, Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla Ana Pazar'da satışa sunulacak.
Tapdi Oksijen, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak. Halka arz tarihi henüz belirlenmedi.
Tapdi Oksijen halka arz tarihi henüz belli olmadı.
Tapdi Oksijen 10,21 TL'den halka arz olacak.
Tapdi Oksijen hisse kodu #TNZTP olarak açıklandı.
Tapdi Oksijen şirketi 28,000,000 Lot veriyor.
Şirket halka arzda eşit dağıtım yapacak.