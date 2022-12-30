Tapdi Oksijen eşit dağıtım mı, oransal mı? Tapdi Oksijen halka arz sonuçları açıklandı mı? Tapdi Oksijen hangi bankalarda var?

Geçtiğimiz günlerde Alfa solar halka arzından sonra şimdi de Tapdi Oksijen halka arz ne zaman? sorusu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Tapdi Oksijen halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Tapdi Oksijen eşit dağıtım mı, oransal mı? Tapdi Oksijen halka arz sonuçları açıklandı mı? Tapdi Oksijen hangi bankalarda var? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...