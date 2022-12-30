Tapdi Oksijen eşit dağıtım mı, oransal mı? Tapdi Oksijen halka arz sonuçları açıklandı mı? Tapdi Oksijen hangi bankalarda var?
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Geçtiğimiz günlerde Alfa solar halka arzından sonra şimdi de Tapdi Oksijen halka arz ne zaman? sorusu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Tapdi Oksijen halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Tapdi Oksijen eşit dağıtım mı, oransal mı? Tapdi Oksijen halka arz sonuçları açıklandı mı? Tapdi Oksijen hangi bankalarda var? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...
Tapdi Oksijen halka arz ne zaman? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Maçkolik halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Tapdi Oksijen eşit dağıtım mı, oransal mı? Tapdi Oksijen halka arz sonuçları açıklandı mı? Tapdi Oksijen hangi bankalarda var? sorularını merak ediyor. İşte Tapdi Oksijen halka arz tarihi
Tapdi Oksijen, Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla Ana Pazar'da satışa sunulacak.
Tapdi Oksijen, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak. Halka arz tarihi henüz belirlenmedi.
Tapdi Oksijen halka arz tarihi henüz belli olmadı.
Tapdi Oksijen 10,21 TL'den halka arz olacak.
Tapdi Oksijen hisse kodu #TNZTP olarak açıklandı.
Tapdi Oksijen şirketi 28,000,000 Lot veriyor.
Şirket halka arzda eşit dağıtım yapacak.