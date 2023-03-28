Tanzanya - Uganda ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, canlı yayın nereden izlenir? 28 Mart Tanzanya - Uganda maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?
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Bugün Afrika Uluslar Kupası Eleme maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Tanzanya - Uganda maçı oldu. Peki, Tanzanya - Uganda ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Mart Tanzanya - Uganda maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? Tanzanya - Uganda maçı ne zaman başlayacak? Tanzanya - Uganda maçının özeti nerede yayınlanır? Tanzanya - Uganda maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...
Afrika Uluslar Kupası Eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Tanzanya - Uganda maçı olacak. Peki, Tanzanya - Uganda ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Mart Tanzanya - Uganda maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İşte ayrıntılar...
Tanzanya - Uganda Afrika Uluslar Kupası Eleme maçı 28 Mart 2023 Salı günü yani bugün saat 19:00'da başlayacak.
Maçı Bilyoner TV üzerinden izleyebilirsiniz.
Maç, Dar es Salaam'da, Dar es Salaam Stadyumu'nda oynanacak.