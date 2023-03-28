Tanzanya - Uganda ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, canlı yayın nereden izlenir? 28 Mart Tanzanya - Uganda maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?

Bugün Afrika Uluslar Kupası Eleme maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Tanzanya - Uganda maçı oldu. Peki, Tanzanya - Uganda ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Mart Tanzanya - Uganda maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? Tanzanya - Uganda maçı ne zaman başlayacak? Tanzanya - Uganda maçının özeti nerede yayınlanır? Tanzanya - Uganda maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...