Tanzanya'da turistleri taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı

Tanzanya'nın doğusundaki Mikumi Ulusal Parkı'nda bulunan bir piste zorunlu iniş yapan uçaktaki 30 yabancı turist, iki pilot ve bir kabin görevlisinin tamamı kurtuldu. Uçakta meydana gelen teknik arıza nedeniyle turistlerin turlarına devam etmeleri sağlandı.

DARÜSSELAM, 29 Kasım (Xinhua) -- Tanzanya'nın doğusundaki Mikumi Ulusal Parkı'nda bulunan bir piste zorunlu iniş yapan uçaktaki 30 yabancı turist, iki pilot ve bir kabin görevlisinin tamamı kurtuldu.

Tanzanya Ulusal Parkları (TANAPA) Kurumsal İletişimden Sorumlu Koruma Görevlisi Catherine Mbena, Tanzanya'nın Zanzibar kentinden havalanan Embraer EMB 120 Brasilia tipi uçağın teknik bir arıza nedeniyle Salı günü yerel saatle sabah 09.40'ta mecburi iniş yaptığını açıkladı.

"Pilotlar, pist yetkilileriyle işbirliği yaparak uçaktaki tüm yolcuların güvenliğini sağlamak için büyük gayret gösterdi" denilen yazılı açıklamada, turistlerin daha sonra milli parkta planlanan turlarına devam ettikleri belirtildi.

Açıklamada, uçağı iniş yapmaya zorlayan teknik arızanın nedenine ilişkin bir soruşturma başlatılması için TANAPA'nın Ulaştırma Bakanlığı ile temasa geçtiği belirtildi.