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Tanzanya, Çin, Rusya ve Hindistan'ı yeni stratejik turizm pazarları olarak belirledi

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Turizm Haberleri

Tanzanya'nın Darüsselam kentinde düzenlenen 7. Swahili Uluslararası Turizm Fuarı'nın açılış töreninde Ruanda'ya özgü geleneksel dans gösterisini sergileyen sanatçılar, 6 Ekim 2023. Tanzanyalı yetkililer, Cuma günü yaptıkları açıklamada, Çin, Rusya ve Hindistan'ı ülkenin yeni stratejik turizm pazarları olarak belirlediklerini duyurdu. (Fotoğraf: Emmanuel Herman/Xinhua)

DARÜSSELAM, 7 Ekim (Xinhua) -- Tanzanya'nın Darüsselam kentinde düzenlenen 7. Swahili Uluslararası Turizm Fuarı'nın açılış töreninde Ruanda'ya özgü geleneksel dans gösterisini sergileyen sanatçılar, 6 Ekim 2023.

Tanzanyalı yetkililer, Cuma günü yaptıkları açıklamada, Çin, Rusya ve Hindistan'ı ülkenin yeni stratejik turizm pazarları olarak belirlediklerini duyurdu. (Fotoğraf: Emmanuel Herman/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Turizm

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