Tanzanya, Çin, Rusya ve Hindistan'ı yeni stratejik turizm pazarları olarak belirledi
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Tanzanya'nın Darüsselam kentinde düzenlenen 7. Swahili Uluslararası Turizm Fuarı'nın açılış töreninde Ruanda'ya özgü geleneksel dans gösterisini sergileyen sanatçılar, 6 Ekim 2023. Tanzanyalı yetkililer, Cuma günü yaptıkları açıklamada, Çin, Rusya ve Hindistan'ı ülkenin yeni stratejik turizm pazarları olarak belirlediklerini duyurdu. (Fotoğraf: Emmanuel Herman/Xinhua)
DARÜSSELAM, 7 Ekim (Xinhua) -- Tanzanya'nın Darüsselam kentinde düzenlenen 7. Swahili Uluslararası Turizm Fuarı'nın açılış töreninde Ruanda'ya özgü geleneksel dans gösterisini sergileyen sanatçılar, 6 Ekim 2023.
Tanzanyalı yetkililer, Cuma günü yaptıkları açıklamada, Çin, Rusya ve Hindistan'ı ülkenin yeni stratejik turizm pazarları olarak belirlediklerini duyurdu. (Fotoğraf: Emmanuel Herman/Xinhua)