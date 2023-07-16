Tanyeli'nin hastalığının son durumu nedir ve Tanyeli'nin sağlık durumu nasıl araştırılıyor. Bir süre önce pankreas kanserine yakalandığı ortaya çıkan Tanyeli'nin sağlık durumu merak ediliyor. Tanyeli'nin hastalığının son durumu nedir? Tanyeli'nin sağlık durumu nasıl? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Tanyeli'nin hastalığının son durumu nedir? Tanyeli'nin sağlık durumu nasıl?

Tanyeli, sosyal medya hesabından hasta yatağından çektiği videoyu paylaşarak sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirdi. Tanyeli'nin hastalığının son durumu nedir? Tanyeli'nin sağlık durumu nasıl? merak ediliyor. Tanyeli'nin hastalığının son durumu nedir ve Tanyeli'nin sağlık durumu nasıl araştırılıyor. Tanyeli'nin hastalığının son durumu nedir? Tanyeli'nin sağlık durumu nasıl? Detaylar haberimizdedir…

TANYELİ'NİN HASTALIĞININ SON DURUMU NEDİR?

Bir süre önce pankreas kanserine yakalandığı ortaya çıkan Tanyeli, sosyal medya hesabından hasta yatağından çektiği videoyu paylaşarak sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirdi. Tanyeli, "2-3 gün zordu. Bugün toparlandım. Saçlarımı Rapunzel gibi uzattım. Size saygısızlık olmasın diye uygulama kullanıyorum." dedi.

TANYELİ'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Seneler önce Türkiye'den Avustralya'ya taşınan oryantal Tanyeli, pankreas kanserine yakalandı. Kısa süre içinde tedavisi başlanan Tanyeli, özel bir hastaneye yatırıldı. Hasta yatağından video paylaşan Tanyeli, sağlık durumunu anlattı.

Instagram hesabından hasta yatağından çektiği videoyu paylaşarak sevenlerine seslenen 52 yaşındaki Tanyeli, "İki gün önce çıkacaktım ama sevgili hocam iyi beslenemediğimi söyledi. Bugün son serumumu alıyorum. 2-3 gün zordu. Bugün toparlandım. Saçlarımı Rapunzel gibi uzattım. Size saygısızlık olmasın diye uygulama kullanıyorum. Saçlar önemli değil önemli olan sağlık... İki gündür size dönemedim, kafamı kaldıramadım çok zordu" dedi.