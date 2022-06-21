Tanyeli kimdir? TV8 2. Sayfa konuğu Tanyeli kaç yaşında, nereli? Tanyeli hayatı ve biyografisi!

Tanyeli kimdir ve kaç yaşındadır merak ediliyor. 2. Sayfa programına konuk olan Tanyeli kaç yaşında olduğu izleyenler tarafından araştırılıyor. Sevilen şarkıcı Tanyeli kaç yaşında ve kimdir izleyenler tarafından merak ediliyor. TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programı birbirinden renkli konukları ağırlıyor. 21 Haziran 2022 günü 2. Sayfa konuğu Tanyeli kimdir? Tanyeli kaç yaşında, nereli? Tanyeli hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

TANYELİ KİMDİR?

Oryantal, dansöz olan Tanyeli, gerçek ismi Öznuh Kral'dır. Tanyeli'nin ailesi erken yaşlarda ayrıldığı için ünlü dansöz çocukluk yıllarını Çocuk Esirgeme Kurumu'nda geçirmek zorunda kalmıştır. 12 sene gibi uzun bir sürenin ardından annesini bulan Tanyeli daha sonra annesinin trafik kazası geçirmesi sonucu hem annesine hemde 2 kardeşine bakmak zorunda kalmıştır. Tanyeli İzmir doğumludur. Tanyeli ve eski eşi Yusuf Uğur Sadıkoğlu çiftinin Taylan isminde bir oğlu dünyaya geldi.1996 yılından beridir yaşantısını senenin yarısında Avustralya Sidney'de sürdürmektedir. Mektupları Evrene Gönderdim adlı bir kitap yazmış ve bu kitapta hayatını anlatmıştır. Bugüne kadar Dans Et Benle, Turkish Belly Dances ve Dansın Kraliçeleri isimli albümleri bulunuyor.

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