Tanyeli kimdir, kaç yaşında? Tanyeli son hali! Evli mi, eşi kim? Tanyeli aslen nereli?

Tanyeli hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Tanyeli kaç yaşında ve nereli merak konusu oldu. Peki, Tanyeli kimdir, kaç yaşında? Evli mi, eşi kim? Tanyeli aslen nereli? İşte detaylar...

Tanyeli, Türkiye'nin en tanınmış oryantal dansçılarından biridir. Kıvrak dans figürleri ve enerjisiyle tanınan Tanyeli, aynı zamanda birçok televizyon programında jüri üyeliği yapmıştır. Kendine özgü dans stili ve sahne performansıyla geniş bir hayran kitlesi edinmiştir. Peki, Tanyeli kimdir, kaç yaşında? Tanyeli son hali! Tanyeli evli mi, eşi kim? Detaylar haberimizde...

TANYELİ KİMDİR?

İzmir doğumlu olan Tanyeli, 51 yaşındadır ve gerçek ismi Öznuh Kral'dır. 1996 yılından beridir yaşantısını senenin yarısında Avustralya Sidney'de sürdürmektedir. Mektupları Evrene Gönderdim adlı bir kitap yazmış ve bu kitapta hayatını anlatmıştır. Bugüne kadar Dans Et Benle, Turkish Belly Dances ve Dansın Kraliçeleri isimli albümleri bulunuyor.

TANYELİ SON HALİ!

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, sıfıra vurdurduğu saçıyla tüm kanser hastalarına moral olmak ve kansere dikkat çekmek için, Milano Fashion Week'te podyuma çıktı. Tanyeli, İtalyan basınının ilgi odağı oldu.