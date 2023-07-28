Pankreas kanseri tedavisi gören Tanyeli sağlık durumu hakkında Tanyeli kanser mi? Sorusu başta olmak üzere birçok detay merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Tanyeli kanser mi? Tanyeli ne kanseri, hastalığı ne? Tanyeli'nin sağlık durumu nasıl?

Tanyeli kanser mi? Sorusu bir süredir sevenleri başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyordu. Tanyeli, sosyal medya hesabından hasta yatağından çektiği videoyu paylaşarak sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirdi. Peki, Tanyeli kanser mi? Tanyeli ne kanseri, hastalığı ne? Tanyeli'nin sağlık durumu nasıl?

TANYELİ KANSER Mİ?

Seneler önce Türkiye'den Avustralya'ya taşınan oryantal Tanyeli, pankreas kanserine yakalandı. Kısa süre içinde tedavisi başlanan Tanyeli, özel bir hastaneye yatırıldı. Hasta yatağından video paylaşan Tanyeli, sağlık durumunu anlattı.

Instagram hesabından hasta yatağından çektiği videoyu paylaşarak sevenlerine seslenen 52 yaşındaki Tanyeli, "İki gün önce çıkacaktım ama sevgili hocam iyi beslenemediğimi söyledi. Bugün son serumumu alıyorum. 2-3 gün zordu. Bugün toparlandım. Saçlarımı Rapunzel gibi uzattım. Size saygısızlık olmasın diye uygulama kullanıyorum. Saçlar önemli değil önemli olan sağlık... İki gündür size dönemedim, kafamı kaldıramadım çok zordu" dedi.