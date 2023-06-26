Tanyeli hastalığı nedir, ne kanseri? Tanyeli hastalığının son durumu nasıl? soruları gündeme geliyor. Bir süre önce kansere yakalandığı ortaya çıkan Tanyeli, sosyal medya hesabından hasta yatağından çektiği videoları paylaşarak sevenlerinden helallik ve dua istedi. Tanyeli hastalığı nedir, ne kanseri? Tanyeli hastalığının son durumu nasıl? merak ediliyor. Peki, Tanyeli hastalığı nedir, ne kanseri? Tanyeli hastalığının son durumu nasıl?

Tanyeli hastalığı nedir, ne kanseri? Tanyeli hastalığının son durumu nasıl? gündeme geliyor. Tanyeli hastalığı nedir, ne kanseri? Tanyeli hastalığının son durumu nasıl? merak ediliyor. Seneler önce Türkiye'den Avustralya'ya taşınan oryantal Tanyeli, kansere yakalandı. Tanyeli hastalığı nedir, ne kanseri? Tanyeli hastalığının son durumu nasıl? Detaylar haberimizdedir…

TANYELİ HASTALIĞI NEDİR?

Bir süre önce pankreas kanserine yakalandığı ortaya çıkan Tanyeli, sosyal medya hesabından hasta yatağından çektiği videoları paylaşarak sevenlerinden helallik ve dua istedi.

Saçlarının döküleceğini söyleyen Tanyeli, bu süreçte kendisini yalnız bırakmayan ünlü isimlere de teşekkür etti.

TANYELİ NE KANSERİ?

Seneler önce Türkiye'den Avustralya'ya taşınan oryantal Tanyeli, pankreas kanserine yakalandı.

Kısa süre içinde tedavisi başlanan Tanyeli, özel bir hastaneye yatırıldı. Bugün hasta yatağından video yayınlayarak bu süreçte kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür eden Tanyeli, dua ve helallik istedi.

TANYELİ HASTALIĞININ SON DURUMU NASIL?

Instagram hesabından hasta yatağından çektiği videoları paylaşarak sevenlerine seslenen 52 yaşındaki Tanyeli, şunları söyledi: "Güzel mesajlarınızdan dolayı Allah razı olsun. Pankreas kanseri tanısı konuldu, şu an hastanede yatıyorum. Doktorlarım çok iyi ve umut vadeden bir yolculuğa çıkarıyorlar beni. Kaderle savaşamazsın. Tevekkül ettiğiniz her şeyde bir mucize, isyan ettiğiniz her şeyde de bir sınav vardır. Sanat camiasındaki dostlarıma teşekkür ederim, bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Dünyanın her yerinden dualar okuyorlar. Hakkınızı helal edin. Zamanınızdan çalıp bana yazıyorsunuz. Allah sizden razı olsun, tuttuğunuzu altın etsin. Hakkınızı helal edin. Maddi ve manevi olarak yanımda olmak isteyen dostlarıma da çok teşekkür ederim. Bu kadar sevildiğimi bilmiyorum, çok moral oldu."

"Saçlarım biraz gidecek. Bu yolculuk öyle bir yolculuk. Arada peruk kullanır mıyım kullanmaz mıyım bilmiyorum. Dualarınızı eksik etmeyin. Ben tam teslimim, tevekkül ediyorum. Bu videoyu da yapmayı borç bildim. Zara, Sibel Can, Pınar Eliçe, Ebru Gündeş, Deniz Seki, Hande Yener, Demet Akalın, Yılmaz Morgül, Fatih Ürek ve Hakan Altun'a beni yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız."