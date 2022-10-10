Tantuni tarifi! Masterchef Tantuni nedir, nasıl yapılır? Tantuni için gerekli malzemeler nelerdir? Tantuni hangi yöreye ait?

Masterchef 10 Ekim yarışmasında şefler tarafından Tantuni yapılması istendi. Peki Masterchef Tantuni nasıl yapılır? Tantuni için gerekli malzemeler nelerdir? Tantuni yemek tarifi! Tantuni nasıl yapılır? Tantuni yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Tantunitarifi oldu. Peki en güzel Tantuniyemek tarifi nasıldır? Tantuniyemeği nasıl yapılır? Tantuniiçin gerekli malzemeler nelerdir? Tantuninasıl yapılır? Tantuniiçin gerekenler neler?

TANTUNİ NEDİR?

Tantuni, Mersin'e has bir dürüm çeşididir.

Bugün tüketilen tantuni iki çeşit etle yapılır. Sadece et içeren dürüme biftek, hem et hem de kuyruk yağı içeren dürüme ise tantuni denir. Bu fark özellikle tantunicilerde öğün ısmarlarken önem kazanmaktadır. Ayrıca son dönemlerde yoğurtlu tantuni de tantuni dükkanlarında satışa sunulmaktadır.

Yapılışı ise normal tantuniyi lokma halinde dilimleyip üzerine isteğe göre süzme yahut normal yoğurt dökerek toz biberli kızarmış yağı ekleyip servis etmektir. Mersin Tantunisi Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.

TANTUNİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

-1 kg Dana Antrikot

-3 Adet Orta Boy Kuru Soğan

-Yarım Demet Maydanoz

-Kırmızı Toz Biber

-Yağ (Tereyağı, Zeytin Yağı vd.)

-Su

-Lavaş

Servis İçin

-Limon

-Turşu

-Roka

TANTUNİNASIL YAPILIR? TANTUNİTARİFİ

Türkmen Sıkması, Kara kavurma, Et Sote, Sebzeli Kavurma'nın sentezinden oluşan Tantuni, Arapça yumuşak yemek manasına gelir. Yörede en yaygın etli yiyecekler arasında yer alan Tantuni, dananın kaburga ve koldaki yağlı ve siyah kısımdan alınan nohut kadar doğranmış etinden yapılır. Et bir tepsi içinde suyunu çekinceye kadar haşlanır. Haşlanan et tepsinin kenarına çekilir. Garnitürü soğan, domates, maydanoz ve naneden oluşur. Açık ekmeklerin orta kısmına sıra halinde soğan konur. Bunun üzerine ufak doğranmış domatesler, yıkanmış maydanoz ve nane yerleştirilir. Kızartılmış et kaşıkla bunların üzerine serpilir. Üzerine limon sıkılıp, tuz, kırmızı, acı, toz biber ekilerek dürüm yapılır. Oval dürümlük ekmek ortadan ikiye katlanarak yarıya kadar sarılır ve müşteriye verilir. İsteyene ayrıca bir parça limon, süs biberi veya biber turşusu verilir. Tantuniyi yenilirken, dürümün iki ucu birleştirilerek tutulmalıdır. Bu da ilk kez tantuni yiyecekler için küçük bir sır.