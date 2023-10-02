Tantuni hangi yağla yapılır?

Et bir çok yağla da birleşebilmekle birlikte; tere yağ-zeytin yağ-ayçiçek yağ-mısır özü yağı vs ama bunlar tantuni yapımda kullanılacak yağlardan değillerdir.Tantuninin pişimi esnasında ilave edilen pamuk yağı ve su ilave edilip buharlaştırılarak pişirilmesi gerçek tantuni lezzeti sağlamaktadır, bunun da yolu pamuk yağ kullanımından geçmektedir. Sizde tantunide gerçek lezzeti tatmak ve müşterilerinize tatdırma istiyorsanız mutlaka katkısız saf pamuk yağı kullanmanız gerekmektedir.

TANTUNİ HANGİ YAĞLA YAPILIR?

Mersin yöresine has et yemeğidir. Mersin Tantunisinin ayırt edici özelliği, yapımında dana etinin yağlı kaburga kısmı ile pamuk yağının kullanılması ve aşağıda açıklanan üretim metodu ile ustalıkla hazırlanmasıdır. Ayrıca servisinde salataya sos olarak limon ve/veya turunç suyu, içecek olarak ayran veya şalgam ile birlikte sunumunun yapılmasıdır.

Pamuk yağının özelliği; diğer yağların ateşte acı ve yanık bir koku verirken, pamuk yağında bu acımsı ve yanık yağ kokusu bulunmamasıdır. Ayrıca Mersin Tantunisi içerisinde pamuk yağı donma yapmamaktadır.

Üretimi: Mersin Tantunisi dana etinin yağlı kaburga kısmından seçilip sinir ve zarlarından ayıklanarak elde edilen etin kuşbaşı olarak doğranıp, sabit ateşte haşlanıp tantuni tepsisinde etin serilmesi, içine pamuk yağı ve diğer malzemelerin ilavesi ile birlikte kızartılarak ve su serpilerek ustalıkla pişirilmesi yöntemiyle üretilmektedir. Bununla birlikte servisinde salataya sos olarak limon ve/veya turunç suyu, içecek olarak ayran veya şalgam ile birlikte sunumunun yapılmasıdır.

Yemeğin Yerinde Sunumu: Mersin Tantunisi isteğe göre somun ekmek veya lavaş adı verilen açık ekmek arasına hazırlanarak servis tabaklarında sunulur. Mersin Tantunisi içindeki salata malzemesi üzerine sos olarak limon ve/veya turunç suyu sunulur. Servis tabağının yanında turşu ve tere vb. yeşilliklerle birlikte içecek olarak isteğe bağlı ayran veya şalgam suyu verilir.