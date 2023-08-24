Tansel Tugal kimdir, öldü mü, neden öldü? Rıfat Tansel Tugal kaç yaşında vefat etti? Rıfat Tansel Tugal nereli, mesleği ne?

Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda Türk turist, botun kayalıklara çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Bunun ardından Tansel Tugal'ın hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Tansel Tugal kimdir, öldü mü, neden öldü? Tansel Tugal kaç yaşında vefat etti? Tansel Tugal nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

Mikonos Adası'nda tatil yapan Türk turist Rıfat Tansel Tugal, botun kayalıklara çarpması sonucu hayatını kaybetti. Peki, Tansel Tugal kimdir, öldü mü, neden öldü? Tansel Tugal kaç yaşında vefat etti? Tansel Tugal nereli, mesleği ne? İşte bilgiler...

TANSEL TUGAL KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Mikonos Adası'nda tatil yapan Türk turist Rıfat Tansel Tugal, botun kayalıklara çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayda bir kişi yaralandı ve tedavi altına alındı. Tugal'ın naaşı Türkiye'ye nakledilecek.

AA muhabirinin Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosluğundan edindiği bilgiye göre, Mikonos Adası'nda tatil yapan 58 yaşındaki Türk vatandaşı Rıfat Tansel Tugal, sahibi ve kaptanı Türk olan açıktaki tekneye giderken botu kayalıklara çarptı.

Olayda Tugal hayatını kaybetti, botu kullanan 23 yaşındaki Türk vatandaşı, Mikonos Sağlık Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Hafif yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Tugal'ın naaşının Türkiye'ye nakledilmesi için işlemlere başlandı.