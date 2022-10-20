Oyuncu Tansel Öngel kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Tansel Öngel kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Tansel Öngel kimdir, kaç yaşında, evli mi, nereli? Tansel Öngel film ve dizileri neler? İşte detaylar...

Tansel Öngel Show Tv'nin yeni dizisi Hayat Bugün dizisinde Doktor Aras karakterini canlandırmaktadır. Masumlar Apartmanı dizisindeki Naci karakteriyle adından söz ettiren Tansel Öngel kimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Ünlü oyuncunun hayatı merak konusu oldu. Peki, Tansel Öngel kimdir, kaç yaşında, evli mi, nereli? Tansel Öngel film ve dizileri neler? Detaylar haberimizdedir…

TANSEL ÖNGEL KİMDİR?

Deniz Tansel Öngel 24 Eylül 1976 tarihinde Kilis'de dünyaya gelmiştir. 2000 yılında Devlet Tiyatroları Trabzon Müdürlüğü'nde göreve başladı. Hâlen İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sanatçı olarak görevini sürdürmektedir. Bazı TV dizilerinde oynayan oyuncu Muhteşem Yüzyıl'da 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolünü oynadı (37. bölümde yerine başka bir oyuncu kadroya dâhil olmuştur). Benim İçin Üzülme dizisinde 2 sezon boyunca Niyazi karakterini canlandırdı. Yaz'ın Öyküsü adlı yaz ve gençlik dizisinde Yaz'ın babası Mert karakterini canlandırmıştır. Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda Maske Kimsin Sen? yarışmasını sunmuştur.

TANSEL ÖNGEL FİLM VE DİZİLERİ NELER?

Hayat Bugün (2022-) - Aras Erdem

Mavera (2021) - Mahmud

Masumlar Apartmanı (2020-2022) - Naci Ataç

Kırmızı Oda (2020) - Tarık (Konuk oyuncu)

Ya İstiklal Ya Ölüm - (2020)

Kalbimin Sultanı (2018) - Namık Paşa

Kanıt Ateş Üstünde (2016) - Kaan Yılmaz

Yaz'ın Öyküsü (2015) - Mert Aladağ

Benim İçin Üzülme (2012-2014) - Niyazi Avcıoğlu

Muhteşem Yüzyıl (2011) - Alvise Gritti

Geniş Aile (2010) - Cihangir (Konuk oyuncu)

Kılıç Günü (2010) - Kılıç Ali

Bu Kalp Seni Unutur mu? (2009) - Yalçın

Elveda Derken (2007) - Kerim

Adak (2006) - Zeynel

Güz Yangını (2005) - Kerem

Kaybolan Yıllar (2006) - Konuk oyuncu

Kısmet (2005)

Avrupa Yakası (2005) - Demir

Uy Başuma Gelenler (2004) - Volkan

FİLMLER:

Hayalet: 3 Yasam (2020) - Nevzat

Kader Postası (2019)

Bizim Köyün Şarkısı (2018) - Mehmet

Babamın Kanatları (2016) - Resul

Son Mektup (2015) - Tayyareci Salih Ekrem Yüzbaşı

Mucize (2014) - Cemilo

Dekupe (Kısa Film) (2011) - Serkan

Kısmet (Kısa Film) (2004) - Kadir

Grev (Film) (2021) - Gazeteci