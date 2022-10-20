Tansel Öngel kimdir, kaç yaşında, evli mi, nereli? Tansel Öngel film ve dizileri neler?
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Oyuncu Tansel Öngel kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Tansel Öngel kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Tansel Öngel kimdir, kaç yaşında, evli mi, nereli? Tansel Öngel film ve dizileri neler? İşte detaylar...
Tansel Öngel Show Tv'nin yeni dizisi Hayat Bugün dizisinde Doktor Aras karakterini canlandırmaktadır. Masumlar Apartmanı dizisindeki Naci karakteriyle adından söz ettiren Tansel Öngel kimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Ünlü oyuncunun hayatı merak konusu oldu. Peki, Tansel Öngel kimdir, kaç yaşında, evli mi, nereli? Tansel Öngel film ve dizileri neler? Detaylar haberimizdedir…
Deniz Tansel Öngel 24 Eylül 1976 tarihinde Kilis'de dünyaya gelmiştir. 2000 yılında Devlet Tiyatroları Trabzon Müdürlüğü'nde göreve başladı. Hâlen İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sanatçı olarak görevini sürdürmektedir. Bazı TV dizilerinde oynayan oyuncu Muhteşem Yüzyıl'da 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolünü oynadı (37. bölümde yerine başka bir oyuncu kadroya dâhil olmuştur). Benim İçin Üzülme dizisinde 2 sezon boyunca Niyazi karakterini canlandırdı. Yaz'ın Öyküsü adlı yaz ve gençlik dizisinde Yaz'ın babası Mert karakterini canlandırmıştır. Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda Maske Kimsin Sen? yarışmasını sunmuştur.
Hayat Bugün (2022-) - Aras Erdem
Mavera (2021) - Mahmud
Masumlar Apartmanı (2020-2022) - Naci Ataç
Kırmızı Oda (2020) - Tarık (Konuk oyuncu)
Ya İstiklal Ya Ölüm - (2020)
Kalbimin Sultanı (2018) - Namık Paşa
Kanıt Ateş Üstünde (2016) - Kaan Yılmaz
Yaz'ın Öyküsü (2015) - Mert Aladağ
Benim İçin Üzülme (2012-2014) - Niyazi Avcıoğlu
Muhteşem Yüzyıl (2011) - Alvise Gritti
Geniş Aile (2010) - Cihangir (Konuk oyuncu)
Kılıç Günü (2010) - Kılıç Ali
Bu Kalp Seni Unutur mu? (2009) - Yalçın
Elveda Derken (2007) - Kerim
Adak (2006) - Zeynel
Güz Yangını (2005) - Kerem
Kaybolan Yıllar (2006) - Konuk oyuncu
Kısmet (2005)
Avrupa Yakası (2005) - Demir
Uy Başuma Gelenler (2004) - Volkan
Hayalet: 3 Yasam (2020) - Nevzat
Kader Postası (2019)
Bizim Köyün Şarkısı (2018) - Mehmet
Babamın Kanatları (2016) - Resul
Son Mektup (2015) - Tayyareci Salih Ekrem Yüzbaşı
Mucize (2014) - Cemilo
Dekupe (Kısa Film) (2011) - Serkan
Kısmet (Kısa Film) (2004) - Kadir
Grev (Film) (2021) - Gazeteci