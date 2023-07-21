Son zamanlarda çıkan şarkılar arasında dikkat çeken Tanrım Reva Mı şarkısının sözleri, dinleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte Tanrım Reva Mı sözleri! Tanrım Reva Mı - Semicenk şarkı sözleri! Tanrım Reva Mı - Semicenk şarkı hakkında bilgiler ve merak edilenler!

Tanrım Reva Mı sözleri, şarkının yayınlanmasının ardından dinleyiciler tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde Tanrım Reva Mı - Semicenk şarkı sözleri ve şarkı hakkında bilgiler araştırılıyor. Şarkının dijital platformlarda yer almasının ardından şarkı birçok farklı müzik listesinde sıralama aldı ve gözleri üzerine çekmeyi başardı. İşte Tanrım Reva Mı sözleri! Tanrım Reva Mı - Semicenk şarkı sözleri! Tanrım Reva Mı - Semicenk şarkı hakkında bilgiler ve merak edilenler!

TANRIM REVA MI SÖZLERİ

Tanrım reva mı?

Görülen beni bana harcatıyor bu kader

İçimde kalmadı yine feryadım var

Nedir izahı? Hiç düşünemedim

Olurunu varsaydım, söylemedim

Gidenlerden gidemedim

Tanrım reva mı?

Görülen beni bana harcatıyor bu kader

İçimde kalmadı yine feryadım var

Nedir izahı? Hiç düşünemedim

Olurunu varsaydım, söylemedim

Gidenlerden gidemedim

Zor geliyor canımı yakıyor

Beni her sözünde tekrar vuruyor

Hiçbir şeyde gözüm yok artık

Bu ara ruhum gerilim arttı

Değişen her niyette baydı sahte dostum artık (Dostum artık)

Kırıldı kalplerdi önemi kalmadı

Verilen her sözün tadı bayattı

Yıllarım geçti artık umutlarım da ayazda kaldı

Tanrım reva mı?

Görülen beni bana harcatıyor bu kader

İçimde kalmadı yine feryadım var

Nedir izahı? Hiç düşünemedim

Olurunu varsaydım, söylemedim

Gidenlerden gidemedim

Tanrım reva mı?

Görülen beni bana harcatıyor bu kader

İçimde kalmadı yine feryadım var

Nedir izahı? Hiç düşünemedim

Olurunu varsaydım, söylemedim

Gidenlerden gidemedim