Tanrım Reva Mı sözleri! Tanrım Reva Mı - Semicenk şarkı sözleri! Tanrım Reva Mı - Semicenk şarkı hakkında bilgiler
Gündem Haberleri
Son zamanlarda çıkan şarkılar arasında dikkat çeken Tanrım Reva Mı şarkısının sözleri, dinleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte Tanrım Reva Mı sözleri! Tanrım Reva Mı - Semicenk şarkı sözleri! Tanrım Reva Mı - Semicenk şarkı hakkında bilgiler ve merak edilenler!
Tanrım Reva Mı sözleri, şarkının yayınlanmasının ardından dinleyiciler tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde Tanrım Reva Mı - Semicenk şarkı sözleri ve şarkı hakkında bilgiler araştırılıyor. Şarkının dijital platformlarda yer almasının ardından şarkı birçok farklı müzik listesinde sıralama aldı ve gözleri üzerine çekmeyi başardı. İşte Tanrım Reva Mı sözleri! Tanrım Reva Mı - Semicenk şarkı sözleri! Tanrım Reva Mı - Semicenk şarkı hakkında bilgiler ve merak edilenler!
TANRIM REVA MI SÖZLERİ
Tanrım reva mı?
Görülen beni bana harcatıyor bu kader
İçimde kalmadı yine feryadım var
Nedir izahı? Hiç düşünemedim
Olurunu varsaydım, söylemedim
Gidenlerden gidemedim
Tanrım reva mı?
Görülen beni bana harcatıyor bu kader
İçimde kalmadı yine feryadım var
Nedir izahı? Hiç düşünemedim
Olurunu varsaydım, söylemedim
Gidenlerden gidemedim
Zor geliyor canımı yakıyor
Beni her sözünde tekrar vuruyor
Hiçbir şeyde gözüm yok artık
Bu ara ruhum gerilim arttı
Değişen her niyette baydı sahte dostum artık (Dostum artık)
Kırıldı kalplerdi önemi kalmadı
Verilen her sözün tadı bayattı
Yıllarım geçti artık umutlarım da ayazda kaldı
Tanrım reva mı?
Görülen beni bana harcatıyor bu kader
İçimde kalmadı yine feryadım var
Nedir izahı? Hiç düşünemedim
Olurunu varsaydım, söylemedim
Gidenlerden gidemedim
Tanrım reva mı?
Görülen beni bana harcatıyor bu kader
İçimde kalmadı yine feryadım var
Nedir izahı? Hiç düşünemedim
Olurunu varsaydım, söylemedim
Gidenlerden gidemedim