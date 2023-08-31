Sahne sırasında beyin kanaması geçiren müzisyen Tankut Alacalı, Dokuz Eylül Üniversite hastanesine kaldırıldı. Tankut Alacalı kimdir? Sorusu da birçok kişi tarafından merak edildi. Peki, Tankut Alacalı kimdir? Müzisyen Tankut Alacalı kaç yaşında, nereli? Tankut Alacalı'nın sağlık durumu nasıl?

Tankut Alacalı kimdir? Sorusu, Sahne sırasında beyin kanaması geçiren müzisyen Tankut Alacalı, Dokuz Eylül Üniversite hastanesine kaldırılmasının ardından gündeme geldi. Müzisyen Tankut Alacalı kaç yaşında, nereli? Soruları da en çok merak edilenler arasında yer aldı. Peki, Tankut Alacalı kimdir? Müzisyen Tankut Alacalı kaç yaşında, nereli? Tankut Alacalı'nın sağlık durumu nasıl?

TANKUT ALACALI KİMDİR?

Tankut Alacalı, 1968 yılında İzmir'de doğdu. Müziğe ilkokul yıllarında başladı. İlk olarak mandolin çalmayı öğrendi. Daha sonra gitar ve davula geçti. Lise yıllarında çeşitli gruplarda davul çaldı. 1987 yılında İstanbul'a geldi ve profesyonel müzik hayatına atıldı. Müzisyen Tankut Alacalı Suavi, Işın Karaca, Burcu Güneş ve Niran Ünsal gibi sanatçılar ile çalıştı.