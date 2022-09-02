Yayınladığı birçok şarkı ile birlikte dinleyicilerinin kalbini kazanan Rapçi Tankurt manas birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında. Son zamanlarda duyduğumuz haberler ile birlikte birçok kişi Tankurt manas kimdir? Sorusunu merak ediyor. Peki, Tankurt manas kimdir? Rapçi Tankurt manas kaç yaşında, nereli? Tankurt manas şarkıları neler? Tankurt manas ve biyografisi ne?

Katıldığı yarışmalar ve gösterdiği performanslar ile kendini bir hayli merak ettiren ünlü Rap sanatçısı hakkında birçok bilgi araştırılmakta. Rap müziğin önemli isimlerinden birisi olan Tankurt manas kimdir? Sorusu özellikle son zamanlarda duyulan haberler ile birlikte tekrar gündeme geldi. Peki, Tankurt manas kimdir? Rapçi Tankurt manas kaç yaşında, nereli? Tankurt manas şarkıları neler? Tankurt manas ve biyografisi ne?

TANKURT MANAS KİMDİR?

Tankurt Manas, 27 Aralık 1991 yılında Eminönü'nde dünyaya gelmiştir ve aslen Sivaslıdır. 12 yaşından itibaren Rap kariyerini sürdüren Tankurt Manas, Dokuz Eylül Üniversitesi Seramik bölümü ve Plato MYO'da "Radyo Televizyon" bölümlerinden mezundur. Tankurt Manas, 2016 yılında "Bu Benim Olayım" adlı şarkısıyla O Ses Türkiye yarışmasına katıldı. Yarışmayı 4. olarak bitirdi ve ismini milyonlara duyurmayı başardı. Birçok farklı isimle birlikte ortak çalışmalar yürüttü. Katliam 4 ve 1000 parça gibi Türkçe Rap müziğinde önemli rol oynayan şarkılarda yer aldı.

TANKURT MANAS ŞARKILARI NELERDİR?

Stüdyo albümleri

Bilinçaltı (2018)

Koleksiyon Vol.2 (2016)

Koleksiyon Vol.1 (2016)

Single'lar ve EP'ler

Puff Daddy (2022) (İdo Tatlıses ile)

Lodos (64Bars) (2022) (Efe Can ile)

Aynen (2022)

Eyvah (2022) (Reder ile)

Zincirler (2022) (Love Ghost ile)

Son Vites (2021)

DUMANLARX2 (2021)

İçimde Biri Var (2021)

Test (2021)

Deli midir Nedir? (2021) (Ekin Ekinci ile)

Beni Sevmon Mu? (2021) (Sefo & Furkan Karakılıç ile)

BBBY (2021)

Bilmiyorlar EYM #3 (2021)

Hepsini Vur (2020)

Katliam 4 (2020) (Massaka, Diablo63, Anıl Piyancı, Killa Hakan, Eypio, Hidra, Yener Çevik, Selo, Joe Young, CashFlow, Tepki, Tekmill, Canbay & Wolker ile)

Yeşil (2020)

Uçuyorum (2020)

Bu Gece Bizim (2020) (Grogi & Ceg ile)

Ben Şimdi EYM #2 (2019)

KGY (2019)

Beni 1 Salın (2019)

GOP City (2019)

Paramparça (2019)

Düşüyorum (2019)

Art Arda (Kevs Remix) (2019) (Kevs ile)

Akbabalar (2019)

Çift Telefon (2019) (feat. Yung Ouzo)

Say (2019)

Mola (2019)

Art Arda (2019)

Bu Benim Olayım (Tanerman Remix) (2018)

Bu Böyle (2017)

Sıkıntı Yok (2017)

Nostal-G (2013)

Çene Kemiklerimi Kırdım (Remake) (2013)

Çene Kemiklerimi Kırdım (2013)