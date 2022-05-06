Tankurt Manas - Aynen sözleri! 'Aynen' rap şarkısı sözleri nelerdir? Aynen sözleri hakkında bilgiler! - Haberler

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Tankurt Manas - Aynen sözleri! 'Aynen' rap şarkısı sözleri nelerdir? Aynen sözleri hakkında bilgiler!

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Tankurt Manas - Aynen sözleri! 'Aynen' rap şarkısı sözleri nelerdir? Aynen sözleri hakkında bilgiler!

Tankurt Manas'ın yeni rap parçası Aynen Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Tankurt Manas - Aynen sözleri nelerdir? Aynen sözleri nelerdir? İşte detaylar...

Tankurt Manas - Aynen rap şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Tankurt Manas'a aittir. Şarkının müziği ise Aşkın İbik'e aittir.

TANKURT MANAS - AYNEN SÖZLERİ

Gram değil kilogram aynen

Plan yok spontan aynen

Para no problem aynen

Tabancam sigortam (yolla)

*****

Moruk aynen Bebeğim aynen

Don perignon değil enerji jagger

Yön veriyom moda Vakko Beymen

Rüzgar yapma Sunroof açıkken

*****

(Uh) Vurdu bu muhteşem

Burnu Pudrada coco Chanel

(Uh) Rahatız Parti naklen

Kaldırdım kız sanki halter

*****

Gel iç yok bak finish

Severim Piliç danla bilic

İste gelir elimden her iş

Takılak geniş geniş geniş

*****

Promil su gibi ak

Shawty iklimi Tropikal

Giyerim Smokin değil bi nike

Fake değil original

*****

Gram değil kilogram aynen

Plan yok spontan ayn?n

Para no problem aynen

Tabancam sigortam (gönder)

*****

Beni zarflama m?ktup olursun

Gelip arkada havla kudur sus

Yok fazla marka takıntım

Adım yeterli fazla kusursuz

*****

G*cılar taş gibi i*lik

Açıdan verdimi f**kik

Olurum her gece binlik

Amcas der bana kimlik

*****

Pompala bassı koy araba spor

Beni zorlamaz ama zor aragazı boğ

Yine kontrada skor yakalamak zor

Dene b*k gibisin p**oda bastım sifon ye

*****

Yatak odama gidelim bu tarafa sap

Ama bu Kafa dumana göre yapamam hesap

Hadi bu topa girelim bebek numara whatsapp

Popülerim ama bana kolay ulaşılamaz

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