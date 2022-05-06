Tankurt Manas - Aynen sözleri! 'Aynen' rap şarkısı sözleri nelerdir? Aynen sözleri hakkında bilgiler!
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Tankurt Manas'ın yeni rap parçası Aynen Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Tankurt Manas - Aynen sözleri nelerdir? Aynen sözleri nelerdir? İşte detaylar...
Tankurt Manas - Aynen rap şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Tankurt Manas'a aittir. Şarkının müziği ise Aşkın İbik'e aittir.
TANKURT MANAS - AYNEN SÖZLERİ
Gram değil kilogram aynen
Plan yok spontan aynen
Para no problem aynen
Tabancam sigortam (yolla)
*****
Moruk aynen Bebeğim aynen
Don perignon değil enerji jagger
Yön veriyom moda Vakko Beymen
Rüzgar yapma Sunroof açıkken
*****
(Uh) Vurdu bu muhteşem
Burnu Pudrada coco Chanel
(Uh) Rahatız Parti naklen
Kaldırdım kız sanki halter
*****
Gel iç yok bak finish
Severim Piliç danla bilic
İste gelir elimden her iş
Takılak geniş geniş geniş
*****
Promil su gibi ak
Shawty iklimi Tropikal
Giyerim Smokin değil bi nike
Fake değil original
*****
Gram değil kilogram aynen
Plan yok spontan ayn?n
Para no problem aynen
Tabancam sigortam (gönder)
*****
Beni zarflama m?ktup olursun
Gelip arkada havla kudur sus
Yok fazla marka takıntım
Adım yeterli fazla kusursuz
*****
G*cılar taş gibi i*lik
Açıdan verdimi f**kik
Olurum her gece binlik
Amcas der bana kimlik
*****
Pompala bassı koy araba spor
Beni zorlamaz ama zor aragazı boğ
Yine kontrada skor yakalamak zor
Dene b*k gibisin p**oda bastım sifon ye
*****
Yatak odama gidelim bu tarafa sap
Ama bu Kafa dumana göre yapamam hesap
Hadi bu topa girelim bebek numara whatsapp
Popülerim ama bana kolay ulaşılamaz