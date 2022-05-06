Tankurt Manas - Aynen sözleri! 'Aynen' rap şarkısı sözleri nelerdir? Aynen sözleri hakkında bilgiler!

Tankurt Manas - Aynen rap şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Tankurt Manas'a aittir. Şarkının müziği ise Aşkın İbik'e aittir.

TANKURT MANAS - AYNEN SÖZLERİ

Gram değil kilogram aynen

Plan yok spontan aynen

Para no problem aynen

Tabancam sigortam (yolla)

*****

Moruk aynen Bebeğim aynen

Don perignon değil enerji jagger

Yön veriyom moda Vakko Beymen

Rüzgar yapma Sunroof açıkken

*****

(Uh) Vurdu bu muhteşem

Burnu Pudrada coco Chanel

(Uh) Rahatız Parti naklen

Kaldırdım kız sanki halter

*****

Gel iç yok bak finish

Severim Piliç danla bilic

İste gelir elimden her iş

Takılak geniş geniş geniş

*****

Promil su gibi ak

Shawty iklimi Tropikal

Giyerim Smokin değil bi nike

Fake değil original

*****

Gram değil kilogram aynen

Plan yok spontan ayn?n

Para no problem aynen

Tabancam sigortam (gönder)

*****

Beni zarflama m?ktup olursun

Gelip arkada havla kudur sus

Yok fazla marka takıntım

Adım yeterli fazla kusursuz

*****

G*cılar taş gibi i*lik

Açıdan verdimi f**kik

Olurum her gece binlik

Amcas der bana kimlik

*****

Pompala bassı koy araba spor

Beni zorlamaz ama zor aragazı boğ

Yine kontrada skor yakalamak zor

Dene b*k gibisin p**oda bastım sifon ye

*****

Yatak odama gidelim bu tarafa sap

Ama bu Kafa dumana göre yapamam hesap

Hadi bu topa girelim bebek numara whatsapp

Popülerim ama bana kolay ulaşılamaz

Haberler.com - Gündem