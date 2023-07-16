Geniş Aile, Dadı, Eyvah Eyvah gibi çok sayıda projede rol alan başarılı oyuncu Tanju Tuncel'in hayatını kaybettiği haberleri sosyal medyada yer aldı. Peki, Tanju Tuncel neden öldü? Tanju Tuncel ölüm sebebi ne?

Birçok televizyon ve sinema projesinde rol alan başarılı oyuncu Tanju Tuncel'in hayatını kaybettiği haberleri sosyal medyada yer aldı. Birçok kişi tarafından Tanju Tuncel neden öldü? Sorusu merak edildi ve internet üzerinde araştırılmaya başlandı. Peki, Tanju Tuncel neden öldü? Tanju Tuncel ölüm sebebi ne?

TANJU TUNCEL NEDEN ÖLDÜ?

Tanju Tuncel, 83 yaşında hayatını kaybetti. Usta ismin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

Huzurevinde yaşayan usta tiyatrocu geçtiğimiz haftalarda çektirdiği bir videoda "Burada çok mutluyum ama ne olursa olsun hepinizi arıyorum. Arada arkadaşlar geldiği zaman hepinizle irtibat kurmuş gibi oluyorum. Hepinizi çok seviyorum çocuklar. Yaşadığınız her nefesin kıymetini bilin" demişti.

TANJU TUNCEL KİMDİR?

1940 yılında Adana'da dünyaya gelen Tanju Tuncel, Akhisar Ortaokulu, Erenköy Kız Lisesi'nin ardından İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Tiyatroya Gençlik Tiyatrosu'nda başladı, İstanbul Şehir Tiyatrosu'ndan emekli oldu. Meslektaşı Necdet Yakın'la kısa süreli bir evlilik yaşadı. 'Şaşıfelek Çıkmazı', 'Geniş Aile', 'Ruhsar', 'Sıdıka' gibi dizilerde; 'Duruşma', 'Eyvah Eyvah' ve 'Beyaz Melek 2 gibi filmlerde rol aldı.