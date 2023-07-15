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Tanju Tuncel kimdir? Tanju Tuncel kaç yaşında, nerede öldü? Tanju Tuncel'in hayatı!

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Magazin gündeminin öne çıkan isimleri arasında yer alan Tanju Tuncel hakkında Tanju Tuncel merak ediliyor. Peki Tanju Tuncel kimdir? Tanju Tuncel kaç yaşında, nerede öldü? Tanju Tuncel'in hayatı!

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Tanju Tuncel kimdir? Magazin gündeminin öne çıkan isimleri arasında yer alan Tanju Tuncel hakkında Tanju Tuncel merak ediliyor. Peki Tanju Tuncel kimdir? Tanju Tuncel kaç yaşında, nerede öldü? Tanju Tuncel'in hayatı haberimizde...

TANJU TUNCEL KİMDİR?

1940 yılında Adana'da dünyaya gelen Tanju Tuncel, Akhisar Ortaokulu, Erenköy Kız Lisesi'nin ardından İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Tiyatroya Gençlik Tiyatrosu'nda başladı, İstanbul Şehir Tiyatrosu'ndan emekli oldu. Meslektaşı Necdet Yakın'la kısa süreli bir evlilik yaşadı. 'Şaşıfelek Çıkmazı', 'Geniş Aile', 'Ruhsar', 'Sıdıka' gibi dizilerde; 'Duruşma', 'Eyvah Eyvah' ve 'Beyaz Melek 2 gibi filmlerde rol aldı.

Tanju Tuncel kimdir? Tanju Tuncel kaç yaşında, nerede öldü? Tanju Tuncel'in hayatı!

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