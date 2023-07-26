Tanju Özcan yürüyüşü ne oldu, son durum ne? Tanju Özcan yürüyüş yarıda mı kaldı?

Bolu'dan CHP Genel merkezine 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın ihraç edilmesinin ardından Tanju Özcan yürüyüş yarıda mı kaldı? Tanju Özcan yürüyüşü ne oldu, son durum ne? soruları gündeme geldi. İşte detaylar...

Tanju Özcan yürüyüş yarıda mı kaldı? Tanju Özcan yürüyüşü ne oldu, son durum ne? merak ediliyor. Daha önce CHP'den atılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 'kesin ihraç' istemiyle genel kurula sevk edilmesi sonrasında Bolu'dan CHP Genel Merkezi'ne yürüyüş başlatmıştı. Peki, Tanju Özcan yürüyüş yarıda mı kaldı? Tanju Özcan yürüyüşü ne oldu, son durum ne?

TANJU ÖZCAN YÜRÜYÜŞÜ NE OLDU?

Sık sık yaptığı çıkışlarla ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı muhalefetle gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisinden ihraç edildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yüksek Disiplin Kurulu'nun 26.07.2023 tarihli toplantısında, Tanju Özcan hakkında CHP Tüzüğünün 68. Maddesi 1- a) ve 1- b) fıkraları uyarınca kesin çıkarma cezası verilmiştir" denildi.

CHP YDK geçtiğimiz hafta toplanırken, CHP Genel Merkezi'ndeki toplantısı yaklaşık 5 saat sürdü. Kurul, kesin ihraç talebiyle YDK'ye sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın dosyası dahil 9 dosyayı masaya yatırdı. Yaşadığı sağlık sorununu gerekçe gösteren Özcan'ın raporlu olduğu için savunma yapmak üzere YDK'ye gelemediği, Özcan'ın savunmasını bugün aldı. YDK bugünkü toplantısında, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında ihraç kararı verdi.

Tanju Özcan

BAĞIMSIZ DEVAM EDEBİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

CHP'de değişim için Bolu'dan Ankara'ya 9 günde yürüyerek dikkatleri üzerine çeken Tanju Özcan CHP Genel Merkezi önünde yaptığı açıklamasında, partiden atılması halinde yoluna bağımsız olarak devam edeceğini söylemişti.

1 YIL DA GEÇİCİ OLARAK İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Özcan, 16 Mayıs 2022'de yapılan bir meclis toplantısında el kaldıran AK Partili Hacer Çınar'a, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" ifadeleri ve kendisine yönelik protestolar sırasında makam odasının penceresine çıkıp dans ederek karşılık vermesi nedeniyle CHP MYK tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiş, YDK tarafından bir yıllığına partiden ihraç edilmişti.