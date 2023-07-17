Tanju Özcan ve Barış Yarkadaş tartışması ne? Tanju Özcan ve Barış Yarkadaş ne dedi?

Tanju Özcan ve Barış Yarkadaş canlı yayında söyledikleri sözler sonrası ortam gerildi. Sosyal medyada'da gündem olan olay sonrası Tanju Özcan ve Barış Yarkadaş tartışması n, merak edildi.

Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'na ait olduğunu iddia ettiği ses kaydını paylaştı: Partiden atın gitsin bu adamı, arkasında kimlerin olduğunu iyi biliyorum

CHP'li Tanju Özcan ile Barış Yarkadaş arasında canlı yayında tansiyon yükseldi. Gelişme sonrası Tanju Özcan ve Barış Yarkadaş ne dedi araştırıldı

TANJU ÖZCAN VE BARIŞ YARKADAŞ NE DEDİ?

Tartışmadan bazı kesitler:

Barış Yarkadaş: "Sen de dayının oğlunu belediye başkan yardımcısı yaptın, 845 milyonluk gayrimenkulü sattın."

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: "Gayrimenkul satışını ispat et, bırakıyor muyum bırakmıyor muyum?"

***

Barış Yarkadaş: "CHP'lilerin oyları ile seçilmişsin, CHP Genel Başkanı'na koltuk fırlatıyorsun."

Tanju Özcan: "Yerel seçimde umarım bir yer ile ilgili vaat almamışsındır."

***

Özcan: "Yarkadaş yakasındaki kartı fırlatmıştı Kılıçdaroğlu'na isabet etmişti."

Yarkadaş: "Yalan söylüyorsun. Genel başkana karşı senin yaptığın gibi bir şeyi yapmam.