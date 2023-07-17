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Tanju Özcan ve Barış Yarkadaş tartışması ne? Tanju Özcan ve Barış Yarkadaş ne dedi?

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Tanju Özcan ve Barış Yarkadaş canlı yayında söyledikleri sözler sonrası ortam gerildi. Sosyal medyada'da gündem olan olay sonrası Tanju Özcan ve Barış Yarkadaş tartışması n, merak edildi.

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CHP'li Tanju Özcan ile Barış Yarkadaş arasında canlı yayında tansiyon yükseldi. Gelişme sonrası Tanju Özcan ve Barış Yarkadaş ne dedi araştırıldı

TANJU ÖZCAN VE BARIŞ YARKADAŞ NE DEDİ?

Tartışmadan bazı kesitler:

Barış Yarkadaş: "Sen de dayının oğlunu belediye başkan yardımcısı yaptın, 845 milyonluk gayrimenkulü sattın."

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: "Gayrimenkul satışını ispat et, bırakıyor muyum bırakmıyor muyum?"

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Barış Yarkadaş: "CHP'lilerin oyları ile seçilmişsin, CHP Genel Başkanı'na koltuk fırlatıyorsun."

Tanju Özcan: "Yerel seçimde umarım bir yer ile ilgili vaat almamışsındır."

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Özcan: "Yarkadaş yakasındaki kartı fırlatmıştı Kılıçdaroğlu'na isabet etmişti."

Yarkadaş: "Yalan söylüyorsun. Genel başkana karşı senin yaptığın gibi bir şeyi yapmam.

CHP'li Tanju Özcan ile Barış Yarkadaş arasında canlı yayında tansiyon yükseldi:

?Özcan: "Yarkadaş yakasındaki kartı fırlatmıştı Kılıçdaroğlu'na isabet etmişti."

?Yarkadaş: "Yalan söylüyorsun. Genel başkana karşı senin yaptığın gibi bir şeyi yapmam." pic.twitter.com/x2qwKTLzKb

— Beyaz Gazete (@BeyazGazete) July 17, 2023
Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Barış Yarkadaş Tanju Özcan Gündem Politika Haberler

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