Tanju Özcan ne dedi? Bolu Belediye Başkanı AK Partili kadın meclis üyesine ne dedi? - Haberler

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Meclisi toplantısında AK Partili kadın meclis üyesini hedef alarak, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor." ifadelerini kullanmıştı. Gelişme sonrası Tanju Özcan ne dedi? Bolu Belediye Başkanı AK Partili kadın meclis üyesine ne dedi, merak edildi.

TANJU ÖZCAN NE DEDİ?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Meclisi toplantısında AK Partili kadın meclis üyesini hedef alarak, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor." ifadelerini kullanmıştı. Tepkilere neden olan sözler sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kadın meclis üyemize dönük ahlaksız ve çirkin ifadelerini lanetliyoruz. Siyasi ve hukuki olarak gereğini yapacağız." dedi.

Tepki çeken sözler sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kadın meclis üyemize dönük ahlaksız ve çirkin ifadelerini lanetliyoruz. Siyasi ve hukuki olarak gereğini yapacağız." diye konuştu.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kadın meclis üyemize dönük ahlaksız ve çirkin ifadelerini lanetliyoruz. Bu çirkin saldırı tüm kadınları hedef alan bir ahlaksızlıktır. Siyasi ve hukuki olarak gereğini yapacağız."

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