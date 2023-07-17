Tanju Özcan kimdir? Tanju Özcan kaç yaşında ve nereli? Bolu Belediye Başkanı kimdir?

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Tanju Özcan izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Tanju Özcan kaç yaşında, nereli? Tanju Özcan hayatı ve biyografisi! Tanju Özcan kimdir?

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BOLU BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

Bolu Belediye Başkanlığı görevinde Tanju Özcan yer almaktadır.

TANJU ÖZCAN KİMDİR?

Tanju Özcan (d. 12 Aralık 1973, Bolu ) Türk avukat ve siyasetçi. 2011-2019 yılları arasında Bolu milletvekili olarak görev yaptı. 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) Bolu belediye başkanlığına seçildi.

Doğum tarihi: 12 Aralık 1973

Kaç yaşında: 47 yaşında

Nereli : Bolu

12 Aralık 1973 tarihinde Galip Bey ve Emine Hanım'ın çocuğu olarak Bolu'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oluşunun ardından serbest avukat olarak çalıştı. Milletvekili seçilmeden önce belediye meclis üyeliği ve Boluspor yöneticiliği görevlerini sürdürdü.

İlk defa 2011 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden Bolu milletvekili olarak meclise girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi XXIV. Dönem Başkanlık Divanı Kâtip üyesiydi. Hiçbir partinin tek başına iktidar olmak için gereken sandalye sayısına ulaşamadığı Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde tekrar CHP Bolu milletvekili olarak meclise girdi. Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde de CHP Bolu milletvekili olarak meclise girdi. 2018 Türkiye genel seçimlerinde bir kez daha Bolu milletvekili seçildi.

İlk kez 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde CHP'den Bolu belediye başkan adayı olmuş fakat seçilememiştir. 10 sene aradan ve 3 dönem milletvekilliğinden sonra 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde CHP'den tekrar Bolu belediye başkanlığına aday gösterildi. Özcan aldığı %52.71 oy oranı ile belediye başkanı seçildi. 5 Nisan 2019 tarihinde kendi isteğiyle Kur'an-ı Kerîm'e el basıp yemin ederek belediye başkanlığı görevini selefi Alaaddin Yılmaz'dan devraldı. Milletvekilliğinden istifa etti