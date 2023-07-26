Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'den ihraç edildi. Vatandaşlar ise arama motorlarında Tanju Özcan hakkında merak edilenleri araştırdı. En çok aratılan isimler arasında yer alan Tanju Özcan kimdir? Tanju Özcan kaç yaşında, nereli? Tanju Özcan hangi partiden?

Tanju Özcan kimdir? Tanju Özcan kaç yaşında, nereli? Tanju Özcan hangi partiden? soruları araştırılıyor. Son günlerde gündemde yer alan isimlerden olan Tanju Özcan hakkında merak edilenler var. Arama motorlarında Tanju Özcan kimdir? Tanju Özcan kaç yaşında, nereli? Tanju Özcan hangi partiden? soruları aratıldı. İşte detaylar...

TANJU ÖZCAN KİMDİR?



Tanju Özcan (d. 12 Aralık 1973, Mengen), Türk avukat ve siyasetçi. 2011-2019 yılları arasında Bolu milletvekili olarak görev yaptı. 12 Aralık 1973 tarihinde her ikisi de öğretmen olan; Galip Bey ve Emine Hanım'ın çocuğu olarak Mengen'de doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oluşunun ardından serbest avukat olarak çalıştı. Milletvekili seçilmeden önce belediye meclis üyeliği ve Boluspor yöneticiliği görevlerini sürdürdü.

Evli ve bir çocuk babası olup, iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilmektedir.

TANJU ÖZCAN İHRAÇ MI EDİLDİ, NEDEN?

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın CHP'den ihraç edilmesi yönünde karar aldı. Özcan son dönemde yaptığı sert açıklamalarla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yüksek Disiplin Kurulu'nun 26.07.2023 tarihli toplantısında, Tanju Özcan hakkında CHP Tüzüğünün 68. Maddesi 1- a) ve 1- b) fıkraları uyarınca kesin çıkarma cezası verilmiştir" denildi.