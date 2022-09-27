Tanju Özcan kimdir? Araştırılmakta. Vatandaşın merakla araştırdığı isimlerden biri ise Tanju Özcan'dır. CHP gündeminde yaşanan ihraç olayları ardından Tanju Özcan merakla araştırılmakta. Peki, Tanju Özcan kimdir? Tanju Özcan kaç yaşında, nereli? Tanju Özcan hayatı!

TANJU ÖZCAN KİMDİR?

Tanju Özcan (d. 12 Aralık 1973, Mengen), Türk avukat ve siyasetçi. 2011-2019 yılları arasında Bolu milletvekili olarak görev yaptı. 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) Bolu belediye başkanlığına seçildi. 12 Aralık 1973 tarihinde her ikisi de öğretmen olan; Galip Bey ve Emine Hanım'ın çocuğu olarak Mengen'de doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oluşunun ardından serbest avukat olarak çalıştı. Milletvekili seçilmeden önce belediye meclis üyeliği ve Boluspor yöneticiliği görevlerini sürdürdü. İlk defa 2011 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden Bolu milletvekili olarak meclise girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi XXIV. Dönem Başkanlık Divanı Kâtip üyesiydi. Hiçbir partinin tek başına iktidar olmak için gereken sandalye sayısına ulaşamadığı Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde tekrar CHP Bolu milletvekili olarak meclise girdi. Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde de CHP Bolu milletvekili olarak meclise girdi. 2018 Türkiye genel seçimlerinde bir kez daha Bolu milletvekili seçildi.

İlk kez 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde CHP'den Bolu belediye başkan adayı olmuş fakat seçilememiştir. 10 sene aradan ve 3 dönem milletvekilliğinden sonra 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde CHP'den tekrar Bolu belediye başkanlığına aday gösterildi. Özcan aldığı %52.71 oy oranı ile belediye başkanı seçildi. 5 Nisan 2019 tarihinde kendi isteğiyle Kur'an-ı Kerîm'e el basıp yemin ederek belediye başkanlığı görevini selefi Alaaddin Yılmaz'dan devraldı.Milletvekilliğinden istifa etti. 16 Mayıs 2022'de Bolu belediye meclisi toplantısında, oylamada el kaldıran AKP'li meclis üyesi Hacer Çınar'a yönelik "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım, ayıp oluyor" sözleri nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiştir. 25 Temmuz 2022'de ihraç talebine ilişkin savunmasını vermiştir. 26 Eylül 2022'de Parti Yüksek Disiplin Kurulu, Özcan hakkında 1 yıl geçici parti üyeliğinden çıkarılmasına oy birliği ile karar vermiştir. Evli ve bir çocuk babası olup, iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilmektedir.