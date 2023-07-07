Kılıçdaroğlu'na karşı Ankara'ya yürüyüşe çıkan Tanju Özcan'dan Ekrem İmamoğlu'na seslendi. Yürüyüşte İBB Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulunması gündem olan Tanju Özcan'ın ne dediği merak ediliyor. Peki, Tanju Özcan İmamoğlu'na ne dedi? Adalet ve Değişim yürüyüşü yapan Tanju Özcan Ekrem İmamoğlu'na ne dedi? Tanju Özcan İmamoğlu açıklaması!

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik "Değişime bir adım da sen at" sloganıyla yola çıkan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Ankara'ya ulaştı. İmamoğlu ile yürüyüş öncesi konuştuğunu dile getiren Özcan'ın ne dediği merak konusu oldu. Peki, Tanju Özcan İmamoğlu'na ne dedi? Adalet ve Değişim yürüyüşü yapan Tanju Özcan Ekrem İmamoğlu'na ne dedi? Tanju Özcan İmamoğlu açıklaması!

TANJU ÖZCAN İMAMOĞLU'NA NE DEDİ?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik "Değişime bir adım da sen at" sloganıyla yola çıkarak Ankara'ya ulaştı. Özcan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ile yürüyüş öncesi bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade etti. Konuşmasında, halkın CHP'nin kurtarıcısı olarak İmamoğlu'nu gördüğünü belirten Özcan, İmamoğlu'nun da değişimden yana olduğunu söylediğini dile getirdi. Özcan, İmamoğlu'nun bu süreçte yer alması gerektiğini düşündüğünü ve desteklemek için İmamoğlu'nun kendisinin var olduğunu ifade etmesi gerektiğini vurguladı.

TANJU ÖZCAN İMAMOĞLU AÇIKLAMASI

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Merkezine başlattığı 'Değişim ve Adalet' yürüyüşünün dördüncü gününü tamamladı. Sabah saatlerinde Süller köyü mevkisinden yola çıkan Özcan ve beraberindeki yaklaşık 150 kişi, bugün iki etap halinde yürüyüşüne devam etti. İlk üç günde 68 kilometreyi geride bırakan Özcan, bugün 94'üncü kilometreye ulaşarak Ankara il sınırına geldi. Özcan, Ankara il sınırında bugünkü yürüyüşünü sonlandırdı. Özcan, yarın sabah saat 08.00'de yürüyüşüne devam edecek.

Öte yandan Tanju Özcan, CNN TÜRK Gece Görüşü programına canlı bağlanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulundu.

Özcan'ın açıklamaları şu şekilde: "Sayın Kılıçdaroğlu ile özel bir derdim yok. Ancak seçim kaybettik. Kendi parti meclisine bile danışmadı. Kendini aday olarak gösterdi. Kaybetmesi çok zor olan bir seçimi kaybetti, zor olanı başardı. Hala bunun başarısızlık olduğunun farkında değil. Seçimden sonra biraz bekledim. Acaba farkına varır, özür diler ve Çipras'ın yaptığı gibi özür dilmesini bekliyordum. Ama tam tersi sanki seçimde büyük bir başarı elde etmiş gibi davrandı.