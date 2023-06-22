Tanju Özcan CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Tanju Özcan neden ihraç edildi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Tanju Özcan ihraç edildi mi, neden ihraç edildi? SON DAKİKA! Tanju Özcan neden disipline sevk edildi? İşte detaylar...

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bu kez kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Tanju Özcan neden disipline sevk edildi merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Tanju Özcan'ın ihraç sebebi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Tanju Özcan ihraç edildi mi, neden ihraç edildi? SON DAKİKA! Tanju Özcan neden disipline sevk edildi? Detaylar haberimizde...

TANJU ÖZCAN NEDEN İHRAÇ EDİLDİ?

Geçtiğimiz yıl CHP'den 1 yıllığına ihraç edilen süre dolunca partisine geri dönen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bir kez daha disipline sevk edildi. Son dönemde Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştiriler yapan Özcan'ın bu kez kesin ihracı isteniyor.

İMAMOĞLU'NA ÇAĞRI YAPMIŞTI

Sık sık yaptığı çıkışlarla Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet eden Özcan, İmamoğlu'na da genel başkanlığa aday olması için çağrı yapmıştı. Özcan seçimin ardından yaptığı açıklamada, "Sn Kılıçdaroğlu'na emekleri için teşekkür ederiz. Kendisini yanıltan, özellikle ilk turda yanlış yönlendiren, o gitsin de biz gelelim diyen 3-5 zavallı, kendi menfaatlerini, ülke menfaatlerinin önüne koyan, yakın çevresindeki yalaka takım kaybetmiş ve ettirmiştir. Tarihi çağrımdır! Sn İmamoğlu derhal CHP'nin başına geçmelidir. Nokta" ifadelerini kullanmıştı.