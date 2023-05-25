Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan son günlerde yaptığı açıklamaların ardından Tanju Özcan hangi partiden? Soruları başta olmak üzere birçok detay sıklıkla araştırılıyor. Peki, Tanju Özcan hangi partiden? Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hangi partiden?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 2. turda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıklamasının ardından her iki isme de teşekkür etti. "Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu'na Gösterdikleri Vatansever Duruş İçin Teşekkür Ediyorum" açıklamalarında bulunan Tanju Özcan hangi partiden? Sorusu arama motorlarında sorgulatılıyor.Peki, Tanju Özcan hangi partiden? Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hangi partiden?

TANJU ÖZCAN HANGİ PARTİDEN?

Tanju Özcan, 2019'da gerçekleştirilen yerel seçimlerinde CHP Bolu Merkez Belediye Başkan Adayı oldu. Tanju Özcan, %52,71'lik bir oy oranı ile beraber Bolu Belediye Başkanı olmaya hak kazandı. Bolu'da toplamda 97.578 oy kullanıldı.

TANJU ÖZCAN KİMDİR?

Evli ve bir çocuk babası olan Özcan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi veserbest avukat olarak çalıştı. Bolu Belediyesinde Belediye Meclis Üyeliği, Bolu spor Yöneticiliği görevleri yapan Özcan, CHP Bolu Merkez İlçe ve CHP Bolu İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2009 yerel seçimlerinde CHP Bolu Belediye Başkan Adayı oldu.

Özcan, 22 Haziran 2011 Genel Seçimlerinde gelerek Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili seçildi.

24. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyesi oldu. 24.dönemde TBMM İçişleri Komisyonu Üyeliği ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu. 25. dönemde Cumhuriyet Halk Partisinden Bolu Milletvekili seçildi.

Tanju Özcan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den Bolu İli Belediye Başkan adayı oldu.