Tanju Özcan ihraç edildi mi?

Daha önce de sık sık kadınlarla ilgili yaptığı şakalar ve sığınmacılarla ilgili sözleri nedeniyle gündeme gelen Özcan'ın son yaptıkları, partisi CHP tarafından dün MYK toplantısında ele alındı.Gelişme sonrası Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi mi araştırıldı.

TANJU ÖZCAN CHP'DEN İHRAÇ EDİLDİ Mİ?

Sık sık kadınlarla ilgili yaptığı şakalar ve sığınmacılarla ilgili sözleri nedeniyle gündeme gelen Özcan'ın son yaptıkları, partisi CHP tarafından dün MYK toplantısında ele alındı. Toplantıda parti içi meseleleri gündemine alan CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a yönelik disiplin kararı aldı. Özcan'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine karar verildi.

İhraç istemine gerekçe olarak, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın meclis toplantısı sırasında el kaldıran AK Partili Hacer Çınar'a söyledikleri ve bundan dolayı yapılan protestoya dans ederek karşılık vermesi gösterildi.

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