Bolu'dan CHP Genel merkezine 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yürüyüşüne devam ederken 30 kilometreyi geride bıraktı. Vatandaşlar merak ediyor Tanju Özcan adalet, değişim yürüyüşünü neden yapıyor? Tanju Özcan adalet yürüyüşü başladı mı, bitti mi? Tanju Özcan değişim yürüyüşü neden yapıyor? İşte detaylar…

Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek paylaşım: 'Kemal Bey bırakmak için daha kaç seçim kaybedecek?' diye soruyorlar

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin ardından CHP'de değişim zilleri çalarken Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı kıvılcım büyüyor. Daha önce CHP'den atılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 'kesin ihraç' istemiyle genel kurula sevk edilmesi sonrasında Bolu'dan CHP Genel Merkezi'ne yürüyüş başlattı. Peki, Tanju Özcan adalet, değişim yürüyüşünü neden yapıyor? Tanju Özcan adalet yürüyüşü başladı mı, bitti mi? Tanju Özcan değişim yürüyüşü neden yapıyor?

TANJU ÖZCAN ADALET YÜRÜYÜŞÜNÜ NEDEN YAPIYOR?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ikinci kez CHP'den 'kesin ihraç' talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Bolu'dan Ankara'ya dün öğle saatlerinde 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü başlattı. Seçim yenilgisi ardından CHP'de hiçbir istifa ve değişim göremediğini ifade eden Özcan, 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü başlattı. Yürüyüşünün amacının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini sağlamak olduğunu söyleyen Özcan'a destek gelmeye devam ediyor.

TANJU ÖZCAN ADALET YÜRÜYÜŞÜ BAŞLADI MI, BİTTİ Mİ?

Dün Anıtpark'tan yüzlerce kişi tarafından uğurlanan Özcan, ilk gün 24 kilometre yürüdü. Geceyi Tekke köyü mevkinde karavanda geçiren Özcan, sabah saatlerinde yürüyüşüne kaldığı yerden devam etti. Yaklaşık 40 kişiyle birlikte Ankara'ya doğru yürüyen Özcan, 30 kilometrelik yolu geride bıraktı.