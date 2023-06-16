Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Tanju Bilgiç hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Tanju Bilgiç'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Tanju Bilgiç kimdir? Tanju Bilgiç kaç yaşında, nereli? Tanju Bilgiç hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Tanju Bilgiç hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Tanju Bilgiç'in hayatını araştırıyor. Peki, Tanju Bilgiç kimdir? Tanju Bilgiç kaç yaşında, nereli? Tanju Bilgiç hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

TANJU BİLGİÇ KİMDİR?

Tanju Bilgiç (d. 20 Eylül 1971, Gümüşhane) Türk büyükelçidir. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü olarak görev yapmaktadır. Samsun Anadolu Lisesi'nden 1989 yılında, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden ise 1993 yılında mezun olmuş, 2003 yılında Padova Üniversitesi İnsan Hakları ve Demokratikleşme Programı'nda yüksek lisans yapmıştır. 2012'de ise Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde doktorasını tamamlamıştır.

Efsane mi Gerçek mi? AB Dış Politikasında İnsan Haklarının Korunması (2002) ve İnsan Haklarının ABD Örneğinde Dış Politikada Kullanılması (2014) başlıklı iki kitabı bulunmaktadır. 1994 yılında Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda Uzman Yardımcısı olmuş, 1995'te Dışişleri Bakanlığı'nda görev almaya başlamıştır. 2008-2011 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs ve Yunanistan Dairesi'nde Şube Müdürü ve Daire Başkanı olarak görev yapmıştır. 2011-2014 yıllarında Saint Petersburg Başkonsolosu, 2014-2016 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü olmuştur. 2016-2021 yılları arasında Belgrad Büyükelçisi olarak görev almıştır. Nisan 2021 tarihi itibarıyla tekrar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve bu görevi ile beraber Mart 2023 tarihi itibarıyla Bakanlık Enformasyon Genel Müdürü olmuştur.