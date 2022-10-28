Tanırım İntiharı sözleri! Aleyna Tilki- Tanırım İntiharı şarkı sözleri!
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ALEYNA TİLKİ- TANIRIM İNTİHARI ŞARKI SÖZLERİ
Kur gece uykularını benim evime
Tutunsan nolur belki bir süre
Acıtmam ellerini,itmem ölüme
Tanırım intiharı yaşatmam birine
Kur gece uykularını benim evime
Tutunsan nolur belki bir süre
Acıtmam ellerini, itmem ölüme
Tanırım intiharı yaşatmam birine
Onlar gibi olmam
Gitmiştik bi yanılsamaya kurban
Günahı onların boynuna
Ben sana bile bile kıymam
Onlar gibi olmam
Sürülmüştük tüm gerçeklerden çok uzağa
Günahı onların boynuna
Kalbim bir çocuk
Yalan yok anla
Harcanırsın
Seni savurur sistem kurallarıyla
Bu sürtük dünyanın tuzağına düşmeden yer etsem kucağında
Yorulmazsın
Senin zaferlerine ben çoktan sahip çıktım
Geçmişimden bi rüyasın ve karanlıksın
Rüyamdaki adam
Kur gece uykularını benim evime
Tutunsan nolur belki bir süre
Acıtmam ellerini,itmem ölüme
Tanırım intiharı yaşatmam birine