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Tanırım İntiharı sözleri! Aleyna Tilki- Tanırım İntiharı şarkı sözleri!

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Tanırım İntiharı sözleri! Aleyna Tilki- Tanırım İntiharı şarkı sözleri!

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ALEYNA TİLKİ- TANIRIM İNTİHARI ŞARKI SÖZLERİ

Kur gece uykularını benim evime

Tutunsan nolur belki bir süre

Acıtmam ellerini,itmem ölüme

Tanırım intiharı yaşatmam birine

Kur gece uykularını benim evime

Tutunsan nolur belki bir süre

Acıtmam ellerini, itmem ölüme

Tanırım intiharı yaşatmam birine

Onlar gibi olmam

Gitmiştik bi yanılsamaya kurban

Günahı onların boynuna

Ben sana bile bile kıymam

Onlar gibi olmam

Sürülmüştük tüm gerçeklerden çok uzağa

Günahı onların boynuna

Kalbim bir çocuk

Yalan yok anla

Harcanırsın

Seni savurur sistem kurallarıyla

Bu sürtük dünyanın tuzağına düşmeden yer etsem kucağında

Yorulmazsın

Senin zaferlerine ben çoktan sahip çıktım

Geçmişimden bi rüyasın ve karanlıksın

Rüyamdaki adam

Kur gece uykularını benim evime

Tutunsan nolur belki bir süre

Acıtmam ellerini,itmem ölüme

Tanırım intiharı yaşatmam birine

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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