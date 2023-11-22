Tanık koruma programı nedir ve tedbirleri nelerdir merak ediliyor. Tanık koruma kanunu ne zaman çıktı ve tanık koruma programı ne demek olduğu araştırılıyor. Korunmaları zorunlu olan kişilerin korunması amacıyla alınacak tedbirlerdir. Peki, Tanık koruma programı nedir? Tanık koruma tedbirleri nelerdir?

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı tanık koruma programı ne demek olduğu merak ediliyor. Tanık koruma programı nedir ve tedbirleri nelerdir gündeme geliyor. Tanık koruma programı nedir? Tanık koruma tedbirleri nelerdir? Detaylar haberimizdedir…

TANIK KORUMA PROGRAMI NEDİR?

Ceza muhakemesinde tanıklık görevi sebebiyle, kendilerinin veya Kanunda belirtilen yakınlarının hayatı, beden bütünlüğü veya mal varlığı ağır ve ciddi tehlike içinde bulunan ve korunmaları zorunlu olan kişilerin korunması amacıyla alınacak tedbirlerdir.

TANIK KORUMA TEDBİRLERİ NELERDİR?