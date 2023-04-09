Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız Kimdir? Sorusu birçok kişi tarafından merak edilmekte ve internet üzerinde araştırılmakta. Peki, Taner Yıldız Kimdir? Taner Yıldız kaç yaşında, ne iş yapıyor? Taner Yıldız hayatı ve biyografisi!

Taner Yıldız aynı zamanda Türk siyasetçi, elektrik mühendisi olarak da bilinmektedir. Son zamanda gündeme gelen isimlerden bir tanesi olan Taner Yıldız Kimdir? arama motorları üzerinde sıklıkla sorgulatılmaya devam ediliyor. Peki, Taner Yıldız Kimdir? Taner Yıldız kaç yaşında, ne iş yapıyor? Taner Yıldız hayatı ve biyografisi!

TANER YILDIZ KİMDİR?

3 Nisan 1962 tarihinde Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi'ne bağlı Devecipınar Kasabası'nda dünyaya geldi. Emekli Havacı Astsubay olan babasının adı Eşref, annesinin adı ise Emine'dir.

Babasının mesleğinden dolayı 10 yıl Balıkesir'de yaşamıştır. Kayseri Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Gençlik ve lise yıllarında Millî Türk Talebe Birliği üyesi olmuştur.

Necip Fazıl Kısakürek'in hayranıdır. İstanbul'da Teknik Üniversite'yi kazanınca da irtibatı koparmadı. Okul çıkışları, hafta sonları, ikinci adresi Necip Fazıl'ın 'Büyük Doğu' dergisiydi. Sohbetlerini dinlemekle yetinmedi bir de görev üstlendi: "1979-1982 yılları arasında üç yıl boyunca Kısakürek'in çaycılığını yaptı.

Kayseri Elektrik Üretim Şirketi'nin Yönetim Kurulu Üyesi, Kayseri ve Civarı Elektrik TAŞ'nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak görev yaptı.

2002 genel seçimlerinde AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı oldu, 22. Dönem'de TBMM'ye girdi. Başbakan Erdoğan'ın enerji danışmanlığı görevini yürüttü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlığı (2009 - 2015)

1 Mayıs 2009'da 60. Hükümet'te gerçekleşen kabine değişikliği sonucu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini Mehmet Hilmi Güler'den devraldı. 61., 62., ve 63. Hükümet'te de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevine devam etti.

Yıldız, 1 Aralık 2009 tarihinde hükümetin nükleer santral projesine karşı yaptığı eylemlerle kamuoyu gündemine sık sık gelen Greenpeace'in Akdeniz ofisini ziyaret etti. Yıldız, böylece Greenpeace Türkiye Ofisi'ni ziyaret eden ilk bakan oldu.

Selma Yıldız'la evli ve 4 çocuk babasıdır.