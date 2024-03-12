Taner Vural kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir- Seferihisar Belediye Başkan adayı Taner Vural kaç yaşında, nereli?
Taner Vural kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir- Seferihisar Belediye Başkan adayı Taner Vural kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi İzmir-Seferihisar Belediye Başkanı adayı olan Taner Vural merak ediliyor. Taner Vural kaç yaşında ve nereli? Yeniden Refah Partisi'nin İzmir-Seferihisar Belediye Başkanı adayı olan Taner Vural'ın yaşamı ve siyasi kariyeri araştırılıyor.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Peki, Taner Vural kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir- Seferihisar Belediye Başkan adayı Taner Vural kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...
TANER VURAL KİMDİR?
Taner Vural, Yeniden Refah Partisi İzmir- Seferihisar Belediye Başkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.