Survivor yarışmasındaki agresif tavırladıyla hayli ilgi gören, sonrasında Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı Güney Kıbrıs'a kaçmak zorunda kalan Taner Tolga Tarlacı'nın nerede olduğu merak ediliyor. Uzun zamandır gündemde yer almayan ismin hapiste olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Taner Tolga Tarlacı nerede? Taner Tolga Tarlacı hapiste mi, kaç yıl ceza aldı? Detaylar haberimizde.

Survivor yarışmasına katılan yarışmacı kısa sürede tüm ilgiyi üzerine çekmeyi başarmıştı. Yaptıkları ve açıklamaları ile izleyicide merak uyandıran ismin nerede olduğu ise merak ediliyor. Peki, Taner Tolga Tarlacı nerede? Taner Tolga Tarlacı hapiste mi, kaç yıl ceza aldı? Tüm merak edilenler haberimizde yer alıyor.

TANER TOLGA TARLACI HAPİSTE Mİ, KAÇ YIL CEZA ALDI?

Taner Tolga Tarlacı, sosyal medya hesabından cezaevinden çıktığını takipçilerine duyurdu ve takipçilerinden telefon talep etti. İşte o paylaşım;

Cezaevinden dun ciktim tel bozuk Ses geliyor mu ! I phone 11 pro max 2 ay sonra vereceklermis savcida suanda Bana nakit 5000 Euro lazim y obuz yollamazsa bacagina ciktiracam cezaevinde kurdish mafya ile tanistim sikiysa yollama bittin olum sen busefer obuz sakam yok pic.twitter.com/FbcJO0Rdey — TANER TOLGA TARLACI (@TurboCameback) December 9, 2022

SURVİVOR TANER ÖLDÜ MÜ?

Acun Ilıcalı'ya tehditleri ve küfürleriyle gündeme gelen eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı, Güney Kıbrıs'taki hapishanede bileklerini keserek intihara kalkıştı. Tarlacı, son anda yetişen gardiyanlar tarafından kurtarıldı.

SURVİVOR TANER'E NE OLDU?

Geçtiğimiz günlerde nitelikli saldırı suçundan tutuklanan ve cezaevine gönderilen Taner Tolga Tarlacı, hapishanede de rahat durmadı. İddialara göre bileklerini keserek intihara kalkışan Tarlacı, son anda yetişen gardiyanlar tarafından kurtarıldı.

TANER TOLGA TARLACI NEDEN GÜNDEM OLMUŞTU?

Taner Tolga Tarlacı'nın Güney Kıbrıs'ta açtığı bir yayında ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'yı hedef alması ve küfürler savurması gündem olmuştu.