Survivor yarışmasıyla adını duyuran Taner Tolga Tarlacı'nın tutuklanma haberlerinin ardından birçok seveni tarafından Taner Tolga Tarlacı neden tutuklandı? Sorusu merak edilmekte ve internet üzerinde araştırılmakta. Peki, Taner Tolga Tarlacı neden tutuklandı? Taner Tolga Tarlacı hapse mi girdi, neden?

Taner Tolga Tarlacı neden tutuklandı? Taner Tolga Tarlacı hapse mi girdi, neden?

Survivor yarışmasıyla adını duyurduktan sonra sosyal medya fenomeni haline gelen Taner Tolga Tarlacı'nın hakkındaki söylemler nedeniyle birçok takipçisi başta olmak üzere Taner Tolga Tarlacı neden tutuklandı? Sorusunu internet üzerinde araştırıyor. 2011 yılında katıldığı Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasıyla uzun süre dikkatleri üzerine toplayan Taner Tolga Tarlacı, yarışmanın ardından farklı sebeplerle sık sık gündeme gelmeye devam etti. Peki, Taner Tolga Tarlacı neden tutuklandı? Taner Tolga Tarlacı hapse mi girdi, neden?

TANER TOLGA TARLACI NEDEN TUTUKLANDI?

2011 yılında katıldığı Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasıyla uzun süre dikkatleri üzerine toplayan Taner Tolga Tarlacı, yarışmanın ardından farklı sebeplerle sık sık gündeme gelmeye devam etti. Daha sonra Acun Ilıcalı'ya ettiği hakaretlerle uzun süre gündemi meşgul eden Tarlacı, hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası verilmesinin ardından kaçak feribotla Güney Kıbrıs'a kaçmıştı.

TANER TOLGA TARLACI

Kıbrıs Limanı yakınlarında feribotta atlayarak kıyıya kadar yüzen Tarlacı, burada da rahat durmamış ve kesici bir aletle gasp yaptığı gerekçesiyle ceza alıp hapse atılmıştı. Tutuklandığı anları sosyal medya hesabından da paylaşan Taner Tolga Tarlacı, cezaevinden firar etmeye çalıştığı öne sürülmüştü.