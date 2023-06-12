Taner Tolga Tarlacı kimdir? Survivor 3T Taner Tolga Tarlacı ne zaman yarışı?

Survivor gündemi ile tekrar hatırlanan eski Survivor Taner Tolga Tarlacı açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekiyor. İşte son dönemde merak edilen Taner Tolga Tarlacı kimdir? Survivor Taner Tolga Tarlacı kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtları.

Survivor 2011'de '3T Taner' olarak tanınan Taner Tolga tarlacı, son günlerde sosyal medyada sık sık gündem oluyor vatandaşların ilgisini çekiyor. Peki, Taner Tolga Tarlacı kimdir? Survivor Taner Tolga Tarlacı kaç yaşında, nereli?

TANER TOLGA TARLACI KİMDİR?

Doğum tarihi : 02.Eylül.1984

Taner Tolga Tarlacı doğum yeri : Hamburg, Almanya

Taner Tolga Tarlacı 2 Eylül 1984 yılında Almanya, Hamburg'da dünyaya geldi. Aslen Kayserili olan Taner Tolga Tarlacı, 8 yaşına kadar Almanya'da eğitim aldı. Daha sonra ailesiyle beraber Mersin'e taşındı. 2005 yılında ise Kıbrıs'a yerleşen Taner Tolga Tarlacı, Girne Amerikan Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun olmuştur.

Taner Tolga Tarlacı sürekli ünlü isimleri kafes dövüşüne davet etmesiyle tanınıyor. Can yaman ve Arda Turan gibi isimleri kafes dövüşüne davet eden Taner Tolga Tarlacı, 2011'de katıldığı Survivor ile tüm ilkece tanındı.

Acun Ilıcalı ile para konusu yüzünden davalık olan Taner Tolga Tarlacı, Acun Ilıcalı'nın kendisine 100 milyar kadar borcu olduğunu fakat ödemediğini söyleyerek tehdit etti. Acun Ilıcalı ise Taner Tolga Tarlacı'yı mahkemeye vermişti.