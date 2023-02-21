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Taner Savut öldü mü, neden öldü? Taner Savut bulundu mu?

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans enkazında kendisine bugüne kadar ulaşılamayan Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'a benzeyen bir cenazenin Adana'da olduğu belirlenince sevenleri Taner Savut öldü mü, neden öldü? Taner Savut bulundu mu? sorularını araştırdı.

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük depremin ardından enkaz altında kalan Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut merak edildi. Sevenleri arama motorlarında Taner Savut öldü mü, neden öldü? Taner Savut bulundu mu? sorularına yanıt aradı. Detaylar haberimizde...

TANER SAVUT ÖLDÜ MÜ?

Hatayspor, depremde enkaz altında kalan sportif direktör Taner Savut'un hayatını kaybettiğini açıkladı. Rönesans Rezidans enkazında kalan Savut'un cenazesinin teşhisi için ağabeyinden DNA örneği alınmıştı. Hatayspor, sportif direktör Taner Savut'un hayatını kaybettiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Başımız sağ olsun. Sportif Direktörümüz Taner Savut'u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hocamıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız Taner hoca. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin." ifadelerine yer verildi.

Taner Savut öldü mü, neden öldü? Taner Savut bulundu mu?

Günlerdir kendisinden haber alınamayan Taner Savut için Adana'dan bir kişinin aileyi arayarak, hastanede Taner Savut'a benzeyen bir cenaze olduğunu söylemişti. Bunun üzerine Savut'un ağabeyi Ali Savut Adana'ya giderek DNA örneği vermişti, yapılan testin ardından cenazenin Taner Savut'a ait olduğu kesinleşti.

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Taner Savut Hatayspor 3. Sayfa Gündem Haberler

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