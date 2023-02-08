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Taner Kahriman öldü mü? Taner Kahriman enkazdan kurtarıldı mı?

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Taner Kahriman öldü mü? Taner Kahriman enkazdan kurtarıldı mı?

Kahramanmaraş merkezli 7,7 şiddetindeki depremde kayıplarımız her geçen saat artıyor. 3 hafta önce Kahramanmaraş İstiklalspor'a imza atan 25 yaşındaki sağ bek oyuncusu Taner Kahriman'ın son durumu ise merak ediliyor. Peki, Taner Kahriman öldü mü? Taner Kahriman enkazdan kurtarıldı mı?

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15 Ocak'ta Kahramanmaraş İstiklalspor'a imza atan 25 yaşındaki sağ bek Taner Kahraman, şehirde yaşanan depremde enkaz altında kaldı. Vatandaşları üzen haberin ardından ise Taner Kahriman öldü mü? Taner Kahriman enkazdan kurtarıldı mı? soruları aratıldı.

TANER KAHRİMAN ÖLDÜ MÜ?

15 Ocak'ta Kahramanmaraş İstiklalspor'a imza atan 25 yaşındaki sağ bek Taner Kahraman, şehirde yaşanan depremde yaşamını yitirdi. Enkazdan yaralı olarak kurtarılan Taner Kahriman, yaşam savaşına yenik düştü. Yıkılan kulüp tesislerinin enkazından yaralı çıkarılan Taner, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Altınordu alt yapısından yetişen futbolcu için eski takımından açıklama geldi. Altınordu, alt yapısından yetişen Taner için "Akademimizin eski oyuncularından ve Kahramanmaraş İstiklalspor forması giyen Taner Kahriman'ın yaşanan deprem sonucunda vefat ettiği haberini üzüntüyle öğrendik. Taner Kahriman'a Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı dileriz" açıklamasını yaptı.

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Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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