Bugün 13 Ocak Masterchef Ünlüler konuklarından birisi Tanem Sivar oldu. Tanem Sivar'ın hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Tanem Sivar kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, mesleği ne? Tanem Sivar ile ilgili bilgiler haberimizde...

Bugün yayınlanacak olan Masterchef Ünlüler programının konukları arasında yer alan isimlerden birisi Tanem Sivar oldu. Tanem Sivar hakkında, Tanem Sivar kimdir? Tanem Sivar kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Masterchef Ünlüler konuğu Tanem Sivar'ın hayatı ve biyografisi nedir? merak edildi. İşte detaylar...

TANEM SİVAR KİMDİR?

Tanem Sivar (d. 5 Temmuz 1980) Türk sunucu.

Tanem Sivar, 1980 yılında ABD'de dünyaya geldi. Özel Marmara Koleji'nden mezun oldu. Daha sonra San Diego State Üniversitesi'nin Televizyon-Sinema Bölümü'nden mezun oldu. Belli bir dönem Fox TV'de çalıştı. 2005 yılında Acun Ilıcalı'yla birlikte çalıştı. Lig TV'de 21 adlı spor programını sundu. 2010 yılında Güney Afrika'da Dünya Futbol Şampiyonası'nda TRT için Şebnem Dönmez, Tülin Şahin, Seray Sever ve Aysun Kayacı ile birlikte çekimler ve röportajlar yaptı. 2013 itibarıyla CNN Türk'te "Cumartesi sabahları iki kahve arası" adlı programı sunmaktadır. 14 Aralık 2015 tarihinde yelken sporcusu Edhem Dirvana ile evlendi. 2017 yılında anne oldu.

Çalışmalar

Acun Firarda - (2005)

Uğur Dündar ile Yoksa Rüya Mı?

Yiğit Özşener ile Sen Hak Ediyorsun

Melih Gümüşbıçak ile 21

Yetenek Sizsiniz: sunucu (2009)

TRT için 2010 Futbol Dünya Kupası'nı Güney Afrika'da takip etti.

Survivor Türkiye-Yunanistan programında editör.

En Güzel Bölüm: sunucu - Star Tv

Yasemin Özbudan Ajans

Rol aldığı diziler

Umutsuz Ev Kadınları - "Sibel" - 2012