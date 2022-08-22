Tan Taşçı - Zor İşimiz Zor sözleri! 'Zor İşimiz Zor' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Tan Taşçı'nın yeni şarkısı Zor İşimiz Zor, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Tan Taşçı - Zor İşimiz Zor sözleri nelerdir? Tan Taşçı - Zor İşimiz Zor şarkı sözleri nedir?

Tan Taşçı - Zor İşimiz Zor şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Tan Taşçı'ya aittir.

ZOR İŞİMİZ ZOR SÖZLERİ

Boşuna ziyan edip kararttın resmimizi

Benim bir gerçeğim var seninkilerin çok ötesi

Çaldığın baharların al bu da son bir yenisi

Zor işimiz, zor.

***

Yahu dur böyle nefret

Böyle vurmak mı olur

Yahu dur insan olmak

Neden, neden bu kadar zor?

***

Anlamak zor

Kime sorsan düzelmiyor

Yanmış dünyam

Doymuyor halinden

Korkmuyor kendinden

Ceylanın gözünden utanmıyor

Yaradılan

***

Boşuna ziyan edip kararttın resmimizi

Benim bir gerçeğim var seninkilerin çok ötesi

Çaldığın baharların al bu da son bir yenisi

Zor işimiz, zor.