Tan Taşçı - Zor İşimiz Zor sözleri! 'Zor İşimiz Zor' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Tan Taşçı'nın yeni şarkısı Zor İşimiz Zor, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Tan Taşçı - Zor İşimiz Zor sözleri nelerdir? Tan Taşçı - Zor İşimiz Zor şarkı sözleri nedir?
Tan Taşçı - Zor İşimiz Zor şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Tan Taşçı'ya aittir.
ZOR İŞİMİZ ZOR SÖZLERİ
Boşuna ziyan edip kararttın resmimizi
Benim bir gerçeğim var seninkilerin çok ötesi
Çaldığın baharların al bu da son bir yenisi
Zor işimiz, zor.
***
Yahu dur böyle nefret
Böyle vurmak mı olur
Yahu dur insan olmak
Neden, neden bu kadar zor?
***
Anlamak zor
Kime sorsan düzelmiyor
Yanmış dünyam
Doymuyor halinden
Korkmuyor kendinden
Ceylanın gözünden utanmıyor
Yaradılan
***
Boşuna ziyan edip kararttın resmimizi
Benim bir gerçeğim var seninkilerin çok ötesi
Çaldığın baharların al bu da son bir yenisi
Zor işimiz, zor.