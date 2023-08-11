Başarılı şarkıcı Tan Taşçı ve menajeri Burdur'un Bucak ilçesinde trafik kazası geçirdi. Tan Taşçı trafik kazası mı geçirdi? Sorusu bu nedenle sevenleri başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak edildi. Peki, Tan Taşçı trafik kazası mı geçirdi? Tan Taşçı son durumu nasıl, sağlık durumu iyi mi?

Tan Taşçı trafik kazası mı geçirdi? Sorusu bir süredir gündemdeki yerini koruyor. Güçlü sesi ve yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı şarkıcı Tan Taşçı ve menajeri Ecmel Kayahan, Burdur'un Bucak ilçesinde kaza geçirdi. Tırla çarpışan cipteki şarkıcı Tan Taşçı, menajeri ve yanlarındaki bir kişi yaralandı. Peki, Tan Taşçı trafik kazası mı geçirdi? Tan Taşçı son durumu nasıl, sağlık durumu iyi mi?

TAN TAŞÇI TRAFİK KAZASI MI GEÇİRDİ?

Başarılı şarkıcı Tan Taşçı ve menajeri Burdur'un Bucak ilçesinde trafik kazası geçirdi. Yaralanarak hastaneye kaldırılan şarkıcı ve menajerinin hayati tehlikesi bulunmazken hastanedeki tedavileri devam ediyor.

TAN TAŞÇI SON DURUMU NASIL, SAĞLIK DURUMU İYİ Mİ?

Burdur'un Bucak ilçesinde TIR'a arkadan çarpan cipte yaralanan şarkıcı Tan Taşçı, menajeri Ecmal Kayahan ve Mehmet Emre'ye Bucak Devlet Hastanesi'nde müdahale edildi. Sağlık durumları iyi olan Tan Taşçı ve diğer yaralılar, tedavi sonrası kendi istekleriyle hastaneden ayrıldı. Tan Taşçı ve beraberindekilerin Antalya'ya gittiği öğrenildi.