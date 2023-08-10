Tan Taşçı sağlık durumu nasıl? Tan Taşçı kaza geçirdi! Tan Taşçı ne oldu, son durum ne?

Ünlü şarkıcı Tan Taşçı'nın sağlık durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Tan Taşçı ve menajeri Burdur'un Bucak ilçesinde trafik kazası geçirdi. Başarılı şarkıcının son durumu merak konusu oldu. Peki, Tan Taşçı sağlık durumu nasıl? Tan Taşçı ne oldu, son durum ne? İşte detaylar...

Benim Gibi Olmayacak, O'na Söyle ve Yıldızlar da Kayar gibi bir döneme damga vurmuş şarkıları seslendiren başarılı şarkıcı Tan Taşçı ve menajeri Burdur'un Bucak ilçesinde trafik kazası geçirdi. Kaza haberinin ardından ünlü şarkıcının sağlık durumu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Tan Taşçı son durum ne? Tan Taşçı sağlık durumu nasıl? soruları araştırılmaya başlandı. Peki, Tan Taşçı sağlık durumu nasıl? Tan Taşçı ne oldu, son durum ne? Detaylar haberimizde...

TAN TAŞÇI SAĞLIK DURUMU NASIL?

Güçlü sesi ve yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı şarkıcı Tan Taşçı ve menajeri Ecmel Kayahan, Burdur'un Bucak ilçesinde kaza geçirdi. Tırla çarpışan cipteki şarkıcı Tan Taşçı, menajeri ve yanlarındaki bir kişi yaralandı. Hayati tehlikeleri olmadığı belirtilen Taşçı'nın ve diğer iki kişinin hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

TAN TAŞÇI KAZA MI GEÇİRDİ, NE OLDU?

Ecmel Kayahan (38) idaresindeki 34 GPK 636 plakalı cip, Bucak- Antalya kara yolu Bölge Trafik Denetleme İstasyonu yakınında aynı istikamette ilerleyen Murat Bedir yönetimindeki 15 NK 616 plakalı tırla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan cipteki şarkıcı Tan Taşçı, menajeri olduğu öğrenilen Ecmel Kayahan ve yanlarındaki Mahmut Emre sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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