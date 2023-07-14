Tan Taşçı - Herhalde şarkı sözleri nelerdir? 'Herhalde' sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Tan Taşçı'nın yeni şarkısı Herhalde, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Tan Taşçı - Herhalde şarkı sözleri nelerdir? Tan Taşçı - Herhalde sözleri nedir? İşte tüm sözler...
Tan Taşçı - Herhalde şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Tan Taşçı'ya aittir. Şarkı sözleri sizlerle...
TAN TAŞÇI - HERHALDE ŞARKI SÖZLERİ
Bir hayale kapılmışım kaybolmuşum kalmışım sende
Kime gitsem, ne söylesem bilmem bu halde
Hiç kendimle yormam öyle, zorluk olmam elaleme
Umarım nazım geçer senin hanene
***
Böyle isyan etmem ben genelde
Koştum çok yoruldum tabii ben de
Aynı bakmamışsın benle bi yerde
Zaten sevmemişsin herhalde
***
Şimdi yerini kim dolduracak, kim katlanır yapacak tüm olmazlarımı
Gittiğin yeri kim bekleyecek, kim derdine ekleyecek yaptıklarını