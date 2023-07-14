Tan Taşçı - Herhalde şarkı sözleri nelerdir? 'Herhalde' sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgiler!

Tan Taşçı'nın yeni şarkısı Herhalde, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Tan Taşçı - Herhalde şarkı sözleri nelerdir? Tan Taşçı - Herhalde sözleri nedir? İşte tüm sözler...

Tan Taşçı - Herhalde şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Tan Taşçı'ya aittir. Şarkı sözleri sizlerle...

TAN TAŞÇI - HERHALDE ŞARKI SÖZLERİ

Bir hayale kapılmışım kaybolmuşum kalmışım sende

Kime gitsem, ne söylesem bilmem bu halde

Hiç kendimle yormam öyle, zorluk olmam elaleme

Umarım nazım geçer senin hanene

***

Böyle isyan etmem ben genelde

Koştum çok yoruldum tabii ben de

Aynı bakmamışsın benle bi yerde

Zaten sevmemişsin herhalde

***

Şimdi yerini kim dolduracak, kim katlanır yapacak tüm olmazlarımı

Gittiğin yeri kim bekleyecek, kim derdine ekleyecek yaptıklarını