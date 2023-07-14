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Tan Taşçı - Herhalde şarkı sözleri nelerdir? 'Herhalde' sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgiler!

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Tan Taşçı'nın yeni şarkısı Herhalde, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Tan Taşçı - Herhalde şarkı sözleri nelerdir? Tan Taşçı - Herhalde sözleri nedir? İşte tüm sözler...

Tan Taşçı - Herhalde şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Tan Taşçı'ya aittir. Şarkı sözleri sizlerle...

TAN TAŞÇI - HERHALDE ŞARKI SÖZLERİ

Bir hayale kapılmışım kaybolmuşum kalmışım sende

Kime gitsem, ne söylesem bilmem bu halde

Hiç kendimle yormam öyle, zorluk olmam elaleme

Umarım nazım geçer senin hanene

***

Böyle isyan etmem ben genelde

Koştum çok yoruldum tabii ben de

Aynı bakmamışsın benle bi yerde

Zaten sevmemişsin herhalde

***

Şimdi yerini kim dolduracak, kim katlanır yapacak tüm olmazlarımı

Gittiğin yeri kim bekleyecek, kim derdine ekleyecek yaptıklarını

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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